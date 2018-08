Docentes de la UNNE no inician las clases en el segundo cuatrimestre

"Esta es la última medida en el marco del conflicto que inició en febrero, cuando vence nuestra paritaria. A partir de ese momento, empezamos a reclamar un 25% de aumento y el Gobierno Nacional nos ofreció siempre un 15% en cuatro cuotas", comunicó Román.

Esa negociación entre los gremios y el gobierno se dio en dos reuniones realizadas en marzo y la última en mayo, luego el gobierno volvió a convocar a las y los representantes de docentes universitarios. Por este motivo, y a partir de la negativa de aceptar el 15%, iniciaron medidas de fuerza durante los meses de abril, mayo, junio y julio, con paros, clases públicas y marchas locales y nacionales.

"Llegamos a esta medida que es la más fuerte y que significa no iniciar las actividades en el segundo cuatrimestre ante la falta de diálogo por parte del gobierno y la decisión unilateral por parte de éste de aumentar un 5% el sueldo, cuando tenemos una inflación del 16%", agregó el docente.

Román aclaró a ellitoral.com.ar que "el cese de actividades implica no sólo no iniciar las clases, sino también no realizar tareas de investigación ni de extensión".

Además, comentó que desde el Gobierno Nacional "dieron una especie de primera cuota sobre la propuesta que nos hicieron inicialmente, y lo que hacen con esto es desacreditar el espacio de negociación paritaria".

Con respecto al aumento salarial, el gremialista informó que reclaman un aumento del 30%, a diferencia de lo que pedían al inicio del ciclo lectivo 2018.

"En esta segunda mitad del año pasamos de pedir un 25% a un 30% a raíz de la inflación y la devaluación, porque entendemos que la situación económica no es la misma que en febrero", dijo.

Ante la pregunta sobre la adhesión docente a las medidas de fuerza impulsada por los gremios de la UNNE dijo que "la adhesión de los docentes es muy variable, vemos que hay una adhesión grande en la Facultad de Humanidades, en Arquitectura y en Ingeniería que están en Resistencia. En Corrientes vemos que hay una alta adhesión en la carrera de Comunicación Social, en la Escuela Regional de Agricultura, Ganadería e Industrias Afines (ERAGIA) y en Odontología".

"Creemos que no sólo está en juego el salario de los y las docentes universitarias, sino el carácter público, gratuito y de calidad de la educación universitaria", concluyó Román.