Milei encabezará una nueva reunión de Gabinete con la mira en el cierre de listas

El presidente Javier Milei encabeza este viernes por la mañana una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada, con el objetivo de analizar el cierre de listas de cara a las elecciones legislativas y discutir la estrategia parlamentaria para blindar los vetos presidenciales. La convocatoria fue fijada para las 10:00 horas, y participan los principales ministros del Ejecutivo.

El encuentro se da en un contexto de definiciones clave para La Libertad Avanza, que apura el armado electoral a nivel nacional, particularmente en distritos estratégicos como la provincia de Buenos Aires. Además del aspecto político-electoral, el Presidente buscará alinear a su equipo en torno a los pasos legislativos que permitan sostener los vetos frente a iniciativas opositoras en el Congreso.

En paralelo, Milei se refirió públicamente por primera vez a la causa del fentanilo contaminado, denunciando un supuesto “encubrimiento atroz del kirchnerismo”, sin brindar más detalles hasta el momento.

La jornada de este viernes se perfila como una de las más relevantes en el calendario político reciente, ya que marcará no solo el pulso del Gobierno en su relación con el Parlamento, sino también el posicionamiento oficialista frente a la inminente etapa electoral.

Fuente: TN.