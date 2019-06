El Partido Autonomista Nacional se alista para las Primarias

Luego de intensas gestiones, el ex gobernador José Antonio “Pocho” Romero Feris anunció que el Partido Autonomista Nacional logró la personería jurídica política y vuelve a ser reconocido como un partido de distrito. La fuerza se alista ahora para competir en las elecciones primarias y generales para ser la alternativa que la ciudadanía requiere ante el complicado panorama nacional.

La próxima semana el ex mandatario anunciaría de manera oficial su candidatura a Presidente, aunque en las redes sociales ya se viralizó una imagen con la Casa Rosada como telón de fondo.

“Lo importante es que el partido más antiguo de la Argentina, la fuerza que fundó Adolfo Alsina, Pellegrini, Avellaneda, vuelva a ser partido nacional”, confirmó el ex senador nacional.

Sobre las candidaturas con la que el Partido Autonomista Nacional dará pelea en las primarias y en las elecciones generales, Romero Feris explicó: “El lunes (por mañana) regreso a Buenos Aires para finiquitar las listas de candidatos, tenemos tiempo hasta el 22 de junio, pero lo que puedo adelantar es que tendremos muchos dirigentes de distintas extracciones y apelaremos a los hombres y mujeres más inteligentes para construir la Argentina que soñamos”.

“El que conduce debe rodearse de gente más capaz y esa es la impronta con la que siempre encaramos los proyectos. El Partido Autonomista Nacional no será furgón de cola de nadie. Todo lo contrario, la fuerza será el motor para el país todos soñamos”, concluyó.