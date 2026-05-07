Corrientes: un camión embistió a un auto y provocó demoras en la avenida Independencia

Un camión embistió a un automóvil en Corrientes y generó complicaciones en el tránsito sobre la avenida Independencia al 3000. El impacto ocurrió esta mañana y dejó a un Fiat Cronos atravesado sobre la banda central de circulación.

Según los primeros datos, el camión realizó una maniobra de sobrepaso y, al volver a su carril, chocó al auto. Tras el contacto, el Fiat giró y quedó detenido en sentido transversal.

Una ambulancia del servicio de emergencias 107 asistió a los conductores, pero no fue necesario su traslado ya que no sufrieron lesiones. Además, se realizaron controles de alcoholemia, que dieron negativo en ambos casos.