¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

allanamientos en Corrientes Corrientes Corrientes
allanamientos en Corrientes Corrientes Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CAPITAL

Corrientes: un camión embistió a un auto y provocó demoras en la avenida Independencia

Los conductores resultaron ilesos y dieron negativo en los controles de alcoholemia.

Por El Litoral

Jueves, 07 de mayo de 2026 a las 12:06

Un camión embistió a un automóvil en Corrientes y generó complicaciones en el tránsito sobre la avenida Independencia al 3000. El impacto ocurrió esta mañana y dejó a un Fiat Cronos atravesado sobre la banda central de circulación.

Según los primeros datos, el camión realizó una maniobra de sobrepaso y, al volver a su carril, chocó al auto. Tras el contacto, el Fiat giró y quedó detenido en sentido transversal.

Una ambulancia del servicio de emergencias 107 asistió a los conductores, pero no fue necesario su traslado ya que no sufrieron lesiones. Además, se realizaron controles de alcoholemia, que dieron negativo en ambos casos.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD