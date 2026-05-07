Corrientes: investigación permitió recuperar elementos robados

La Policía de Corrientes informó que el miércoles recuperó elementos denunciados como robados en la localidad de Paso de los Libres.

Efectivos de la Comisaría de Distrito Primera de la mencionada localidad niciaron un intenso trabajo de investigación tras recibir la denuncia por la sustracción de una gran cantidad de bienes en un domicilio particular.

El operativo, realizado durante la jornada del miércoles que permitió el rápido esclarecimiento del hecho.

Hallazgo en el Barrio Ombucito

Tras recabar pistas y realizar tareas de rastrillaje, los uniformados lograron localizar la totalidad de los elementos denunciados en un sector del barrio Ombucito. Entre los artículos recuperados se encuentran:

Televisión : tres Smart TV de 43 pulgadas (Ken Brown).

Pequeños electrodomésticos : una licuadora (Winco), dos pavas eléctricas y tres rasuradoras.

Cuidado personal: dos planchitas de cabello, tres secadoras y tres auriculares inalámbricos.

Los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial para el reconocimiento por parte de sus propietarios.

En tanto que los bienes quedaron a disposición de la autoridad fiscal en turno, mientras se prosiguen con las diligencias para dar con los responsables del ilícito.