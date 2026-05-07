Corrientes: detuvieron a un cazador furtivo con carne de ciervo y armas

Un control de la Policía de Corrientes en la zona de Sauce permitió detener a un hombre acusado de caza ilegal. Además, se secuestró carne de ciervo, armas y una motocicleta.

El procedimiento se realizó en un camino de acceso alternativo a la localidad, donde los policías interceptaron a un motociclista que transportaba una mochila entre las piernas

Tras la inspección, se identificaron cortes de carne de tres ciervos silvestres. El hombre no contaba con permiso de caza y, luego de su identificación, se confirmó que tiene antecedentes.

Durante el operativo también se incautaron astas, cuchillos, cartuchos de arma de fuego, sogas y una motocicleta con numeración de motor adulterada.

El acusado quedó detenido y fue trasladado a la comisaría. La investigación continúa para determinar el alcance de la actividad ilegal.