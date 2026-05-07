River visita a Carabobo en Venezuela

River se adentra en la etapa decisiva del semestre a los tumbos. Tras la dura derrota ante Atlético Tucumán del último domingo y el deslucido triunfo frente a Bragantino de la semana pasada por Copa Sudamericana, el Millonario vuelve al plano internacional con su visita de este jueves a Carabobo, en Venezuela, por la cuarta fecha del Grupo H.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet perdió la regularidad que había mostrado en sus primeras presentaciones y desde el traspié en el Superclásico ante Boca, su rendimiento cayó en picada. Con siete puntos sobre nueve disputados, lidera su zona y tiene cierto margen de error, razón por la cual el DT decidió preservar a algunos titulares de cara al duelo de octavos de final del Torneo Apertura ante San Lorenzo del próximo domingo.

Con Santiago Beltrán bajo los tres palos, en defensa vuelve Lucas Martínez Quarta para formar dulpa con Germán Pezzella: momento de descansar para Lautaro Rivero, que ni siquiera viajaría. Otro que se queda en Argentina es Gonzalo Montiel, por lo que Fabricio Bustos tendrá una nueva oportunidad para sumar rodaje. En el lateral izquierdo, es probable que Marcos Acuña descanse y en su lugar reaparezca el uruguayo Matías Viña.

En la mitad de la cancha, por primera vez, no estará Aníbal Moreno. El ex-Palmeiras es siempre titular (fue al banco en la ida ante Carabobo, pero ingresó a los 18 minutos por la lesión de Fausto Vera). Sin variantes en el puesto, acumula 1.735 minutos en los 20 partidos del año (87' de promedio), más que ningún otro jugador de campo y termina los partidos cada vez más exhausto. Su lugar se lo disputan el pibe Lucas Silva y Kevin Castaño, borrado desde aquel partido ante los venezolanos.

El otro que podría descansar por primera es Tomás Galván. El mediocampista de 25 años también participó en todos los encuentros del año y esta vez no estaría desde el inicio en Valencia. Su alternativa es Giuliano Galoppo, quien tiene chances de meterse en el equipo. Además, seguiría entre los 11 Maximiliano Meza, aunque su hermano Juan Cruz también tiene chances de estar.

En tanto, Juan Fernando Quintero es una alternativa concreta ante la evidente falta de creatividad del equipo, aunque mostró una evidente falta de forma en su ingreso ante Atlético Tucumán. El propio Coudet aseguró que apenas había tenido un entrenamiento con el resto del plantel tras su lesión y por eso es duda para estar desde el arranque. Ian Subiabre, en baja, y Kendry Páez, en alza, son las opciones si no juega el colombiano.

Arriba, con Sebastián Driussi en Buenos Aires preparándose para su vuelta el domingo ante San Lorenzo, la dupla ofensiva podría ser Joaquín Freitas - Maximiliano Salas. El DT apostaría a dos puntas muy físicos y dejaría como alternativa a Agustín Ruberto, de floja presentación ante los tucumanos. Facundo Colidio se quedaría en el banco.

Carabobo, por su parte, viene de igualar 1-1 ante el Metropolitanos FC, escolta en el torneo Apertura de la Primera División de su país. Lejos de la cima, tiene 19 puntos y está a ocho de Deportivo La Guaira. Actualmente, el equipo de la ciudad de Valencia tiene como prioridad seguir en carrera en la Copa Sudamericana.

Segundo del Grupo H con 6 puntos, está a uno de River y en caso de ganarle en casa, se subiría a la cima. Claro que después le quedarán dos partidos como visitante, ante Blooming y Bragantino. De todos modos, sumar de a tres lo pondría en carrera para pelear por un lugar en los octavos de final.

La posible formación de Carabobo vs. River, por Copa Sudamericana

Lucas Bruera; Alexander González, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Joshuan Berrios, Matías Núñez, Edson Castillo, Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Eric Ramírez y Edson Tortolero. DT: Daniel Farías.

La posible formación de River vs. Carabobo, por Copa Sudamericana

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Lucas Silva o Kevin Castaño, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre o Kendry Páez; Joaquín Freitas y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Los datos de Carabobo vs. River, por Copa Sudamericana

Hora: 21:30

TV: DSports

Árbitro: Derlis Fabián López (PAR).

Estadio: Polideportivo Misael Delgado

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