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Corrientes: un auto embistió a un ciclista en el centro de la ciudad

El incidente ocurrió en la esquina de Junín y San Luis.

Por El Litoral

Jueves, 07 de mayo de 2026 a las 11:11

Se produjo un choque entre un auto y una bicicleta en el centro de la ciudad de Corrientes, en la esquina de Junín y San Luis. El hecho ocurrió esta mañana y quedó registrado por cámaras de seguridad, que captaron cuando el vehículo impactó contra el ciclista.

El hombre que circulaba en bici fue asistido en el lugar y luego trasladado a un centro de salud para su atención médica.

En la escena trabajaron personal del servicio de emergencias 107, además de la Dirección de Tránsito y la Policía de Corrientes.
 

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