Corrientes: un auto embistió a un ciclista en el centro de la ciudad

Se produjo un choque entre un auto y una bicicleta en el centro de la ciudad de Corrientes, en la esquina de Junín y San Luis. El hecho ocurrió esta mañana y quedó registrado por cámaras de seguridad, que captaron cuando el vehículo impactó contra el ciclista.

El hombre que circulaba en bici fue asistido en el lugar y luego trasladado a un centro de salud para su atención médica.

En la escena trabajaron personal del servicio de emergencias 107, además de la Dirección de Tránsito y la Policía de Corrientes.

