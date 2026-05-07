Corrientes: rescataron a un perro que estaba al borde de la muerte en un camino rural

La Policía de Corrientes informó que este jueves rescató a un perro a punto de morir en la localidad de Colonia Pando tras la denuncia de una vecina que lo encontró.

Efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Roque intervinieron en un camino vecinal de Colonia Pando tras un llamado al 911.

La vecina no solo alertó a las autoridades, sino que brindó los primeros auxilios al perro que se encontraba en estado crítico, abandonado y con heridas de gravedad.

Asistencia veterinaria y resguardo

Tras el rescate, el animal fue trasladado de urgencia al refugio "Colitas Felices" en San Roque.

Allí, quedó bajo la atención especializada del médico veterinario Enzo Palavecino, quien inició el tratamiento para estabilizarlo.

El perro permanece bajo resguardo formal en el albergue, donde continúa su proceso de recuperación.

Intervención judicial

El procedimiento contó con un relevamiento que incluyó registros fotográficos y geolocalización del lugar del hallazgo.

Del hecho fue informado el Fiscal Rural y Ambiental, Dr. José Omar Casere, quien supervisa las actuaciones legales correspondientes ante este posible caso de maltrato o abandono animal.