Una investigación de la Unne revela las claves de cómo aprenden sus estudiantes

En la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste se desarrolla un proyecto de investigación orientado a comprender cómo aprenden los estudiantes a lo largo de la carrera.

El trabajo, denominado “Estudio de estilos de aprendizaje en estudiantes del Ciclo Básico y Superior”, busca aportar información para mejorar las formas de enseñanza en la formación veterinaria.

En el año 2025, el proyecto experimenta una reconfiguración institucional con la designación del Dr. José S. Benítez Ruiz Díaz como Director y del M.V. Manuel Esteban Trujillo como Subdirector, marcando una continuidad en la línea de investigación y una profundización de sus objetivos.

Con el estudio se aspira a identificar las distintas maneras en que los estudiantes incorporan conocimientos y analizar cómo esas formas se relacionan con su desempeño académico y con las prácticas de enseñanza. Para eso, se compararon estudiantes que se encuentran al inicio de la carrera con otros que están en la etapa final, con la intención de observar si existen cambios a lo largo de la formación.

El proyecto se apoya en la idea de que no todos los estudiantes aprenden del mismo modo. Algunos comprenden mejor a partir de la experiencia directa, otros mediante la observación, el uso de imágenes o el seguimiento de pasos ordenados. Conocer estas diferencias permite a los docentes ajustar sus clases para que resulten más comprensibles y útiles en cada etapa de la carrera. Por eso, el valor de conocer estos estilos no está en clasificar a los estudiantes, sino en orientar a los docentes hacia propuestas de enseñanza más variadas, flexibles y atentas a la diversidad del aula.

Para el estudio se trabajó con una muestra de 310 estudiantes. De ese total, 239 pertenecen al primer año y 71 al último año de la carrera. A partir de encuestas y análisis de la información recolectada, el equipo identificó las formas de aprendizaje más frecuentes en ambos grupos.

Los resultados muestran que, tanto en los primeros años como en los finales, predominan estudiantes que aprenden haciendo, que prefieren información concreta, que utilizan lo visual como apoyo y que avanzan mejor cuando los contenidos se presentan de manera ordenada. Esta coincidencia entre ambos extremos de la carrera permite pensar que ciertas formas de aprender se mantienen a lo largo del trayecto formativo.

Entre las conclusiones, el trabajo señala que el aprendizaje no depende solo de la capacidad individual o del conocimiento previo del estudiante. También influye el grado de coincidencia entre la forma en que el docente enseña y la manera en que el estudiante aprende. Cuando ambas formas se acercan, se favorece la comprensión de los contenidos.

El desarrollo del proyecto se organizó en distintas etapas. En una primera fase, entre 2023 y 2024 bajo la dirección de la doctora Sara Noemí Ulon, se realizó la recolección de datos y un análisis inicial, acompañado por la presentación de avances en encuentros académicos y publicaciones. En ese período también se incorporaron estudiantes al equipo, quienes participaron en tareas de procesamiento de información y revisión de antecedentes.

En 2025 el proyecto continuó con una nueva organización del equipo de trabajo, lo que permitió profundizar los objetivos planteados. En esta etapa se fortaleció la participación de estudiantes de grado, quienes se involucraron en el análisis de datos y en la elaboración de materiales vinculados a la enseñanza. Esta participación facilitó la conexión entre los resultados de la investigación y su aplicación en asignaturas del ciclo básico.

Actualmente, el estudio se encuentra en una fase de ampliación de la información disponible y de preparación de nuevas publicaciones. El equipo trabaja en profundizar el análisis de los datos para generar aportes que puedan ser utilizados en la mejora de las prácticas de enseñanza.

El proyecto también pone en evidencia una dificultad en la conformación y consolidación de equipos de investigación: los estudiantes avanzados, que cuentan con mayor experiencia, suelen reducir su participación por las exigencias académicas y laborales, mientras que los estudiantes iniciales, aunque muestran interés, aún están en proceso de formación. Frente a esta situación, se incorporaron nuevos integrantes para sostener la continuidad del trabajo.

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