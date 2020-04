Iniciativas que ayudan y transmiten esperanza a los que más necesitan

Donación. Una de las movidas solidarias no sólo entregó alimentos, sino también colchones y camas a una familia que necesitaba.

La crisis del covid-19 recrudeció las carencias de los sectores más vulnerables, y a su vez despertó múltiples gestos solidarios en la ciudad. De hecho, se organizaron diferentes campañas con el propósito de ayudar y transmitir esperanza a las familias que más necesitan.

Son varios los organismos, iglesias y hasta personas particulares que activaron redes de colaboración. En este sentido, por un lado, desde las iglesias evangélicas “Jesús Vive” junto con “Peniel” desde hace un mes que brindan asistencia alimentaria a centenares de hogares.

“A ellos asistimos con mercadería y otras necesidades que detectamos como colchones o ropa, pero en general el alimento es lo más pedido. Esta semana estuvimos acercando donaciones en el barrio San Roque, el asentamiento del Doctor Montaña y en el San Marcos (una vez que se levantó el aislamiento)”, explicó a El Litoral Luis Codazzi, miembro de la Iglesia Jesús Vive.

Además, destacó que la iniciativa comenzó a principio de mes y ya recorrieron más de 200 casas. Al respecto, Codazzi agregó: “Somos una amplia red de voluntarios, liderados por los pastores Telechea y Valenzuela. Para las donaciones contamos con la colaboración de los hermanos y de diferentes organismos del gobierno a quienes enviamos notas. Las entregas las planificamos por zonas con todas las medidas sanitarias establecidas, también pedimos la protección de Dios que nos cuide a nosotros y bendiga a las familias porque vimos mucha necesidad. Asimismo, vimos que el espíritu correntino es muy solidario”.

En este sentido, solicitó la colaboración de alimentos no perecederos, artículos de limpieza, ropa, calzados para niños, colchones y frazadas para la temporada de frío que se avecina. Los interesados en ayudar se pueden comunicar al 3794794048.

Paralelamente, desde Cáritas Corrientes indicaron en un comunicado que continúan acompañando y atendiendo las necesidades básicas de los que han quedado totalmente desamparados. “Estamos solicitando una donación en efectivo, para continuar con las acciones solidarias. Lo hacemos de esta manera para mantener el aislamiento preventivo”, indicó a El Litoral el director de la sede local de la entidad benéfica, Eduardo Caballero.

En este sentido, convocan a la comunidad a sumarse a la campaña “Cáritas somos todos”, los datos para realizar las donaciones son: Banco de Corrientes cuenta corriente N°130385/9, CBU 0940099310001303850098.

En tercer lugar, la iglesia adventista de la ciudad por medio de “Acción Solidaria Adventista” pusieron en marcha un proyecto de asistencia a familias carenciadas y adultos mayores. Concretamente, debido a la emergencia sanitaria por covid-19, implementaron una logística rigurosa para llevar alimentos a las familias que lo requieran. Del mismo modo, trabajan para acercar medicamentos o mercadería a adultos mayores que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

“En lo que va de la cuarentena ya asistimos a más de 17 familias y esta semana trataremos de ayudar a más de 50 hogares”, dijo a El Litoral el pastor de la Iglesia adventista, Walter Melero. En el proyecto, precisaron además que para poner en marcha el proyecto se conformó un equipo virtual de voluntarios, cada uno con una tarea designada para cumplir con la misión solidaria y a la vez tener en cuenta los cuidados necesarios para proteger la salud.

Por otra parte, la Fundación Sí en la provincia también puso en marcha una campaña solidaria con el lema “Seamos Responsables”, con la cual convoca a donar alimentos y elementos de higiene, a fin de destinarlos a comedores y merenderos de la ciudad.

Para preservar el aislamiento preventivo y asegurar la entrega de los insumos, activaron un link en donde se puede elegir la forma de donación. Los interesados en ayudar deberán ingresar en: fundaciónsi.org.ar/super-si.

Por último, en las redes sociales continúa abierta la convocatoria “Yo me sumo”, una iniciativa de la nutricionista María Agustina Dahse, que invita a recaudar alimentos no perecederos para brindar apoyo nutricional al personal de seguridad y médicos que trabajan continuamente durante la cuarentena. Las empresas o personas interesadas en colaborar podrán comunicarse en Facebook, Twitter o Instagram: @dahsenutrición.

(MS)