Municipalidad de Virasoro Formosa Javier Milei
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Decomisaron más de 200 metros de redes por pesca ilegal en el Río Uguguay

Fueron operativos que se concretaron en jurisdicciones de Yapeyú y Mocoretá
 

Por El Litoral

Miércoles, 03 de septiembre de 2025 a las 20:28

Tras sendos operativos por infracción a la ley de pesca en aguas del Río Uruguay, la Prefectura Naval Argentina decomisó más de 200 metros de redes ilegales, en jurisdicciones de las localidades de Yapeyú y Mocoretá.
Uno de los procedimientos se llevó a cabo entre los kilómetros 622,6 y 610,6  donde hallaron y secuestraron dos redes de nylon por 60 metros sin especies capturadas, labrándose las actas correspondientes.  


En otro sector, en la progresiva del Kilómetro 423,6 margen derecha del Río Uruguay incautaron otras tres redes de pesca de uso prohibido por un total de 150 metros.
En ambos hechos intervino la Dirección de Recursos Naturales de Corrientes.
 

