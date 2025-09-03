Decomisaron más de 200 metros de redes por pesca ilegal en el Río Uguguay

Tras sendos operativos por infracción a la ley de pesca en aguas del Río Uruguay, la Prefectura Naval Argentina decomisó más de 200 metros de redes ilegales, en jurisdicciones de las localidades de Yapeyú y Mocoretá.

Uno de los procedimientos se llevó a cabo entre los kilómetros 622,6 y 610,6 donde hallaron y secuestraron dos redes de nylon por 60 metros sin especies capturadas, labrándose las actas correspondientes.

En otro sector, en la progresiva del Kilómetro 423,6 margen derecha del Río Uruguay incautaron otras tres redes de pesca de uso prohibido por un total de 150 metros.En ambos hechos intervino la Dirección de Recursos Naturales de Corrientes.