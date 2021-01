“Basta de callar chicas”, pidió la joven que denunció al edil

A través de su cuenta de Facebook, la joven que a fines de diciembre denunció por abuso sexual al concejal Cayetano “Tano” Ávalos hizo un relato pormenorizado sobre los hechos y exhortó a otras jóvenes: “no tengan miedo, no están solas, basta de callar chicas”, por lo cual se desprende que podrían existir más hechos similares.

Aclaró que sucedió “en mi lugar de trabajo -hasta ese día- en la agencia 005 El Tano del barrio José María Gómez”. Relató que el 22 de diciembre a las 18, “llega el ‘sr.’ Cayetano Ávalos (Tano). Al verlo llegar me dio nervios, porque esta situación similar ya había pasado antes. Le pregunté qué andaba haciendo a lo cual me respondió ‘estoy yendo a tal parte, pero quise pasar a verte’”. La chica añadió que frente a ello “sólo respondí con una sonrisa y le cambié de tema. Estuvimos dialogando de otra cosa. En un momento se me acercó, me abrazó y me quiso besar, di vuelta mi cara y me soltó. En ese momento llegó un jugador que es policía. Mientras bajaba de la moto, Tano se iba despidiendo y me decía ‘me encantan tus piernas, bien gorditas’ y se baboseaba. Me hacía gestos con su cara y con su boca”, relató. Posteriormente formalizó la denuncia ante la sede de Fiscalía.

(WA)