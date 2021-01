Lisandro López, nuevo futbolista del Atlanta United de la MLS

El delantero Lisandro López, de último paso por Racing Club, se convirtió este lunes en nuevo jugador del Atlanta United de la Liga de los Estados Unidos, equipo que será dirigido por el técnico argentino Gabriel Heinze.

"Los cinco rayas" hicieron oficial la contratación de "Licha" en las distintas redes sociales de la institución con una imagen del atacante con la camiseta de "La Academia", equipo del cuál es el máximo ídolo en actividad.

"Lisandro (López) es un veterano goleador que reforzará nuestro ataque. Estamos encantados de añadir un jugador con su experiencia y cualidades a nuestro club", expresó Carlos Bocanegra, vicepresidente y director técnico del Atlanta United.

"Es un futbolistas que aporta liderazgo y una mentalidad ganadora, ya que ha ganado varios títulos de liga y copa a lo largo de su carrera. Creemos que tendrá una influencia positiva en nuestra plantilla más joven", añadió.

El atacante de 37 años ocupará una de las plazas internacionales disponibles y será compañero de sus compatriotas Ezequiel Barco, ex Independiente, Franco Escobar, ex Newell's Old Boys, y Fernando Meza, ex San Lorenzo y Olimpo de Bahía Blanca.

En su segundo y último ciclo en Racing Club, Lisandro López consiguió la Superliga 2018/19 y el Trofeo de Campeones 2019.