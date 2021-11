El inoportuno regalo de la China Suárez a Pampita que generó una nueva pelea y las distanció

Carolina Pampita Ardohain sufrió mucho cuando se separó de Benjamín Vicuña, a quien lo encontró arriba de un motorhome con la China Suárez en una situación muy comprometedora cuando se estaba filmando El hilo rojo, en 2015. Tiempo después de aquel episodio donde con el paso del tiempo se fueron conociendo más detalles, la modelo y actual jurado de La Academia logró sanar y entablar un vínculo con la actriz, que se convirtió en madre dos veces con el galán chileno. Pero cuando todos pensaban que reinaba la paz entre ellas, ahora se conoció un dato que confirmaría todo lo contrario.

El hecho que los habría distanciado de manera definitiva a las ex del actor fue hace hace siete meses y en los últimos días se conocieron los detalles, publicados por La Pavada de Crónica. En el mes de mayo pasado, Blanquita Vicuña hubiese cumplido 15 años, es por eso que la familia organizó una emotiva celebración donde asistieron Pampita, Benjamín Vicuña, la China Suárez, Roberto García Moritán, toda la familia y amigos cercanos. En el evento lanzaron globos blancos al cielo y recordaron a la menor-fallecida el 8 de septiembre de 2012- con un tierno altar.

Más allá de toda la emoción que provocó ese encuentro, todo se opacó cuando Suárez le entregó a Carolina Ardohain un regalo. Al parecer, la ex de Nicolás Cabré le obsequió a la conductora de Pampita Online unas calzas deportivas, y no le gustó para nada. De hecho aseguran que la esposa de Roberto García Moritán le regaló el obsequio a su cuñada y se generó un clima tenso.

En una reciente entrevista en LAM, Pampita habló de us relación con su ex: “Con Benjamín tenemos buena relación. Criar a los chicos te hace priorizarlos, desde el principio, ellos tienen que ser lo único importante, a veces me cansa que me pregunten de él porque no son mis temas. ¿Si trabajaría con él? No se me ocurre, no sé. Siempre la familia fue lo mas importante”. Además, se refirió a la relación que mantiene con Suárez. “Con la China tengo buena relación y le tengo mucho afecto a los hijos de Benja que van a ser siempre los hermanos de mis hijos. No tengo nada que perdonarles (a la China y Vicuña), la vida es como tiene que ser y les deseo lo mejor a todas mis ex parejas”.

En estos días, Pampita se abstuvo de dar declaraciones sobre el escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez. Sin embargo, desde el entorno de la conductora se filtró una frase que la modelo le habría dedicado a la mediática y a la actriz. Según lo que publica la revista Paparazzi, la conductora dijo: “Son dos bolu***. Una por meterse con un tipo casado, si es que se metió. Y la otra por controlarlo… que se vaya solo”.

Está claro, Pampita no quiso involucrarse públicamente en el escándalo del año, pero -a juzgar por su reacción en ShowMatch hace unos días- el asunto la remite a su pasado con la China, que tiene mucho que ver con lo que pasó en el WandaGate cargado de polémica. Es más, durante esos días, su programa de cable salió grabado para evitar debatir con su panel sobre el tema.

Infobae