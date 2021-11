Un fan se hizo pasar por Bizarrap en un boliche y Tini Stoessel lo puso en evidencia

Luego de los rumores que anticipaban una colaboración entre Bizarrap y Tini Stoessel, los artistas tuvieron un cruce de mensajes en Twitter tras una noticia falsa que compartió un seguidor.

“Ayer mi mejor amigo fue a la Bresh y una chica le dijo que era parecido a Bizarrap y le consiguió unos anteojos y todos le pidieron fotos y hasta la mismísima Tini lo saludó y le dijo ‘Biza’. Quién pudiera ser mi amigo”, escribió una joven en su cuenta de Twitter. Al enterarse de esto, el reconocido productor le preguntó a la artista si la anécdota era real o inventada. “¿Esto es real Tini?”, escribió citando el tuit original. Stoessel no pudo evitar desmentir la historia y contestarle: “jajajajajajaja no amigo, no salí el finde. Te extraño”.

La semana pasada Bizarrap y el cantante puertorriqueño Anuel, alcanzaron el millón de reproducciones en YouTube en apenas una hora gracias a su nueva music session.

El vocalista, que acaba de terminar de grabar Las leyendas nunca mueren, su tercer disco, viene colaborando con distintos artistas desde hace tiempo. Anuel ya grabó feats con Ozuna, Bad Bunny, Daddy Yankee, J Balvin y Farruko entre otros. Bizarrap, por su parte, protagonizó sesiones junto a algunas de las figuras locales del trap más relevantes, como Nicki Nicole, Nathy Peluso, Trueno, L-Gante y Khea. Además, recientemente, el productor argentino que venía ganando terreno a nivel regional comenzó a grabar colaboraciones con artistas europeos y norteamericanos como Snow Tha Product, MHD y PTAZETA. Su éxito obtuvo un reconocimiento en los Latin Grammy 2021, donde recibió cuatro importantes nominaciones.

“Me gustaría presentarme en festivales de música, festivales masivos, con pogos y ‘quilombo’. El trap, en combinación con la música electrónica, es la evolución del hip-hop, es el rap del futuro”, le dijo Bizarrap a LA NACION en septiembre de 2019, tras la explosión de sus primeros hits, pero mucho antes de consolidarse como artista a nivel internacional.

“En la Argentina, los productores siempre fuimos vistos como personas que solamente hacíamos beats para los raperos, pero creo que eso está cambiando. El público se dio cuenta de que también somos artistas, y por eso nos otorgan su reconocimiento”, manifestó el joven de tan solo 23 años.

La Nación