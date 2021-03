La polémica frase de Alex Caniggia en "MasterChef Celebrity"

Desde su ingreso a " MasterChef Celebrity 2", Alexander Caniggia mostró su gran carisma y desparpajo, al mismo tiempo que empezó a generar polémica por algunas de sus declaraciones. En la primera gala de eliminación, volvió a tirar una piedra diferenciándose de los que él llama "barats".

Hace algunos días, haciendo un video con Dani "La Chepi", el hijo de Mariana Nannis despreció el premio, de $1.200.000, porque para él eran "dos pesos con cincuenta".

El domingo debió presentar un pastel de papas y una croqueta para no ser expulsado. Firme, con su gran autoestima, dijo tras completar el desafío: “Soy el mejor, no me va a ganar nadie. Tengo el mejor plato”.

Luego describió su comida, un pastel hecho con carne de cordero y una “decoración cheta” de croquetas de bilbao de mozzarella, jamón ibérico y mostaza. Sobre la elección de su ingrediente principal, explicó: “Lo escuché a Germán, dijo que el pollo es de barat, el cordero la rompe. La descose”.

Al dar su veredicto, Donato de Santis elogió su sentido de la estética. "Menos mal que no usaste el pollo, porque iba a ser el barat que vos no querés ser”.

Más tarde, su pastel sería elegido, junto al de Sol Pérez, como los mejores platos de la velada. Pero antes de conocer el resultado, contento con la devolución de los chef, volvió a llamar la atención con su arrogancia.

Con el pecho inflado, sabiendo que sería salvado, remató: “Que se vaya un barat. Empecemos a rajar a los barats”. Minutos más tarde, se dio a conocer que el primer eliminado era Mariano "El Loco" Dalla Libera. ¿A quién se refiere con "barat" dentro del reality?

