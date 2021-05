El particular saludo de Michael Bublé a Luisana Lopilato que conmovió a la actriz

Michael Bublé es siempre muy demostrativo en las redes sociales con Luisana Lopilato. Y en esta oportunidad, con motivo de la celebración del Día de la Madre que tuvo lugar en muchos países del hemisferio norte, el cantante canadiense no quiso dejar de saludar a su esposa con quien ya tiene tres hijos: Noah, Elías y Vida.

“Otra palabra para Salvador y otra palabra para Santa… Madre. Feliz Día de la Madre!”, escribió junto a dos postales: la primera junto a la actriz y, la segunda, junto a su mamá junto cuando él era pequeño. Enternecida por el gesto, Luisana le dejó un amoroso comentario: “¡Agradezco a Dios todos los días por haberte traído a mi vida! Te amo mi amor y nos amo a nosotros”. Pero no fueron sus palabras lo que llamó la atención, sino el hecho de que utilizó siete emojis que representaban a ellos dos, a sus tres hijos, a su perro y un séptimo que parece ser una persona sin cara. Fue una usuaria quien la consultó al respecto, pero aún no obtuvo respuesta. Quien también comentó el posteo fue su cuñada Daniela, quien señaló: “Te parecés mucho a Elías”, dijo sobre el aspecto similar entre el intérprete y su segundo hijo.

En esa línea, la ex Casados con hijos también decidió utilizar su propia cuenta de Instagram para festejar este día tan especial. “El rol que más disfruto es el de mamá, y hoy tengo la bendición de festejarlo en Canadá con mis 3 hermosos hijos y mi amor, Michael Bublé ¡Sigamos así, de la manito, siempre!”, expresó junto a un tierno video en el que se la ve caminando por un campo con su hija menor, Vida.

A fines de marzo, la pareja había festejado su decimo aniversario, compartiendo mensajes, fotos y clips en sus redes sociales. “Mi amor, mi compañero, mi mejor amante, mi amigo. Supimos superar juntos todas las batallas que se nos presentaron en el camino con admirable fortaleza, respeto y un profundo amor. Le doy gracias a Dios porque sé que así lo quiso!!”, escribió Luisana en un posteo de su cuenta de Instagram que tituló “Aniversario!! 10 años!!”, había escrito ella junto a un video que repasa la historia de amor entre ambos, y completó su escrito: “Por muchas más risas, scooter nights, consejos, canciones, historias, noches, mimos, y podría seguir con la lista... me guardo más cosas para decirte en privado!!!! Te amoooo”.

El canadiense, por su parte, no se quedó atrás y también compartió una reflexión: “En diez años de matrimonio hemos pasado por tanto, Lu… Las cosas lindas de la vida fueron mejores con vos, y me ayudaste a levantarme en los momentos más duros. Sos mi mejor mitad, mi heroína y la luz de mi vida. Es mucho más lo que siento y lo que quiero decir, pero me lo guardo para vos. Te amo, feliz aniversario”.

Luisana y Michael se conocieron en 2008. “Me compré las entradas y lo fui a ver al teatro. Yo tocaba el saxo y me encantaban sus canciones. Ahí, un chico de la discográfica me preguntó si me quería sacar una foto con él. Yo no hablaba ni una palabra de inglés y él nada, nada de español”, contó ella en el programa de Susana Giménez alguna vez sobre aquella salida al Gran Rex que le cambiaría la vida. Hubo saludo de cortesía en camarines y un primer contacto vía e-mail después de que el canadiense quedara obnubilado por la actriz argentina.