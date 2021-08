El Inadi pide la intervención del Gobierno a un colegio que no acepta la identidad de género

El Inadi tomo intervención ante la denuncia por discriminación que presentó una familia contra un colegio religioso de Salta, por no aceptar alumnos que no se perciban con su sexo biológico, informaron este miércoles desde el organismo donde explicaron que ya se pidió la actuación del Ministerio de Educación salteño.

"Básicamente, el colegio solicita que si un niño tiene una percepción distinta de su género lo cambien de institución, y eso es discriminación", dijo a Télam Verónica Geipel, quien denunció ante el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) al Instituto Timoteo.

En el formulario de inscripción para estudiantes el colegio aclara que "el Instituto Timoteo trata a sus alumnos de acuerdo con su sexo al nacer".

En el mismo documento, la institución preguntó a tutores de los alumnos y alumnas si se comprometían a trabajar con el colegio en la búsqueda de un pase a otro establecimiento en caso de que, con el correr del tiempo, el niño, la niña o el joven decidan "ser tratados de una manera distinta, no de acuerdo con su sexo al nacer".

Por su parte, el delegado del Inadi en Salta, Gustavo Farquharson, aseguró a Télam que el organismo recibió la denuncia que "argumenta que el Instituto Timoteo condiciona el ingreso de estudiantes según su sexo al nacer y compromete a las familias a buscarle otro colegio en el caso que haya una autopercepción de género distinto al asignado al nacer".

"Desde el Inadi intervinimos, realizamos el traslado correspondiente a la institución denunciada y se solicitó al ministro de Educación provincial que arbitre los medios para la correcta y efectiva aplicación de la Ley de Identidad de Género 26743 y la Ley de Educación Sexual Integral 26150 en todos los establecimientos educativos, tanto públicos como privados de Salta", dijo.

Geipel explicó que tomó conocimiento del formulario cuando su hermana averiguó un colegio para su hijo. "e habían hablado de esta institución, porque tenía buena educación. Fue a pedir un formulario de inscripción y no le dieron mayores detalles. Simplemente le dijeron que había lugar en la escuela y le dieron el formulario", detalló.

"Hice la consulta al Inadi si correspondía hacer una denuncia, ya que me parece que estaba fuera de la ley. Me tomaron la denuncia y solicité la intervención al Ministerio de Educación de la provincia, que es el ámbito donde se tiene que resolver este tema", expresó Geipel.

El caso de la muerte de Santiago Cancino

"Nos llamó la atención sobre todo por el caso de Santiago Cancino, cuyo cuerpo se encontró hace poquito, después de buscarlo durante cuatro años. Era una chica que se autopercibía varón", expresó.

En este sentido, indicó que se trata de "un caso muy doloroso en Salta y justamente, a partir de esto, nos parece que no puede existir una discriminación de este tipo en ningún colegio".

Las palabras del colegio

En diálogo con Télam, el asesor legal del instituto denunciado, Cristobal Canaves, aseguró sentirse "asombrado", porque "hasta hoy el colegio no está notificado de absolutamente nada", por lo que "no puedo opinar de algo que no sabemos a ciencia cierta de qué se trata".

"Hasta el momento, ningún padre manifestó ninguna discrepancia, queja o malestar con el colegio", sostuvo el letrado, quien expresó: "asesoro al colegio desde hace una semana y tengo entendido que se trata de un formulario que tiene años" , al que "si hay que adecuarlo se lo va a adecuar".

Además, aseguró que el colegio "cumple con las dos horas semanales de Educación Sexual Integral de acuerdo a las normativas provincial y nacional".

El Instituto Timoteo, que está ubicado en el barrio Santa Ana, de la zona sur de la capital salteña, es una institución educativa cristiana evangélica abierta, creada en 1993, que brinda educación a alumnos de los niveles Inicial, Primario y Secundario.

Télam