El hallazgo de animales muertos reanimó el temor por supuestos ritos satánicos

Otro hallazgo de animales muertos en la ciudad de Corrientes derivó en el estupor de la población capitalina, así como en vinculaciones con prácticas satánicas. Referentes umbanda señalaron que se trata de una pseudopráctica religiosa y volvieron a reclamar la institucionalización de los templos.

El “despacho” encontrado en el barrio Santa Margarita, en inmediaciones de la Ruta Nacional 12 y avenida Maipú, incluía velas, cartas y una caja con telas, por lo que enseguida fue señalado en el barrio como resultado de una ceremonia africanista. También hubo temor de prácticas satánicas.

“En Corrientes lamentablemente tenemos una gran brecha de pseudopracticantes. A esto se le suma el morbo que la sociedad tiene con nuestras prácticas religiosas”, dijo a El Litoral uno de los principales referentes de la religión umbandista en Corrientes, Rogelio Babalorisa Obalonile Oloniorisa.

El domingo pasado se celebró en las religiones africanistas a la entidad Exu caveira, según el profesor Axel Galarza, adscripto a esta religión fundada en Brasil a principios del siglo pasado.

Por su parte, el antropólogo José Micheli también se refirió a la mixturación de cultos presente en esta región, y reconoció que “al umbanda no hay que vincularlo a la magia negra porque ellos tienen otro tipo de visión totalmente diferente”. En diálogo con radio Sudamericana, el antropólogo aclaró, ante el temor que causaron los hallazgos, que “el tema pasa por la intencionalidad de la gente y no por el culto, el culto en sí no tiene animosidad de ninguna actividad criminal”.

Irregularidad

El pai Rogelio insistió en que hay un vacío legislativo que no les permite registrar a los templos umbanda en Corrientes, del que se desprende la irregularidad de las religión umbanda. “A veces me discriminan por ser pai”, añadió.

Sin ese registro no se puede estimar cuántas personas practican esta religión en la provincia. Sin embargo, el Consejo de Mayores supone que existen entre 400 y 500 templos umbanda en la ciudad de Corrientes.

(IB)