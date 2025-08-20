¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

aeropuerto de Corrientes Fiesta Nacional del Dorado Ricardo Colombi
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 20 de agosto de 2025

Por El Litoral

Miércoles, 20 de agosto de 2025 a las 07:13

Corrientes: apresaron a un hombre acusado del abuso sexual de su prima

Histórico triunfo femenino: la Barra Pesquera Dolce Vita ganó la pieza mayor en la Fiesta del Dorado

Valdés inaugurará pavimento y obras clave en tres localidades correntinas

Elecciones Corrientes: cuánto cobrarán las autoridades de mesa y delegados escolares

Fue detenido por el delito de abuso sexual con acceso carnal de su hijastra

Tras cinco días de búsqueda en el río Paraná sin rastros de los primos desaparecidos

Se adelantó la tormenta de Santa Rosa en Corrientes: qué se sabe del fenómeno

La Municipalidad de Santa Lucía denuncia "intencionalidad política" tras un allanamiento judicial

El guiso tiene su festival internacional y está en Paso de los Libres: cuándo inicia

Lisandro: “La Libertad Avanza vuelve a ser pionera en la campaña electoral”

