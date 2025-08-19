Hallaron atado a un vacuno denunciado como sustraído

Luego de un allanamiento realizado en el Paraje Aguay Chico zona rural de la localidad de Perugorría, hallaron y recuperaron una ternera raza Brangus, denunciada como sustraída.

Fue un trabajo realizado por personal de la Policía Rural y Ecológica de esa localidad, en base a directivas de la Fiscalía en turno, movilizados tras la denuncia del presidente de la firma, Buenaventura S.A..

Esta persona expuso el hurto de una ternera Brangus y basándose en ello, la pista que siguió la Policía surgió en un estado de WhatsApp de uno de sus empleados, que los llevó hasta la casa del peón sospechoso.

Los efectivos al arribar al domicilio encontraron al animal buscado que estaba atado y bajo el cuidado del padre del trabajador. La ternera fue secuestrada y se inició una investigación, aunque por ahora no hay detenidos, según aclararon.