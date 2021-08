Pampita sorprendió al contar una fantasía sexual con Mauro Icardi y Lionel Messi

La llegada de Lionel Messi a Francia para sumarse al plantel del París Saint-Germain (PSG) ha generado un revuelo enorme a nivel mundial. El rosarino de 34 años no es el único argentino que forma parte del equipo, también se destacan los jugadores Mauro Icardi, Leandro Paredes, Ángel Di María y el técnico Mauricio Pochettino.

En el ciclo Pampita online, compararon los looks de Messi e Icardi. La conductora aseguró que ambos tienen estilos diferentes que marcan tendencia y las marcas los contratan para ser la cara de sus producciones. Luego, Gabriel Oliveri quiso poner un poco de pimienta al debate y les preguntó a sus colegas: “¿Si tenés una noche de amor con cuál de los dos te quedás?”.

“¿No se puede estar con los dos?”, le retrucó la jurado de La Academia, ShowMatch. “No puedo rechazar a ninguno porque no quiero que se sienta mal el que le dije que no”, aseguró la modelo para justificar su decisión. El panelista le respondió: “Espero que no hayas sido así en tu vida pasada porque para que no se sientan mal, te acostaste con los dos”. Entre risas, Pampita le dijo: “Esto es un hipotético”.

Pero, Oliveri no coincidió con su compañero y afirmó: “Para mí Icardi está mucho mejor”. Mientras que Cora Debarbieri confesó que a ella también le gustaría poder estar con los dos. Por último, Karina Iavícoli apostó por La Pulga: “Tengo buenas referencias de Lionel... Hace mucho tiempo él estuvo con una argentina que habló muy bien de él, pero no la quiero nombrar”.

Cabe recordar que Carolina Ardohain regresó a su programa de NET TV y a ShowMatch luego de dar a luz a su hija Ana, fruto de su relación con Roberto García Moritán. La empresaria decidió retomar sus compromisos laborales a 11 días de haber dado a luz a su quinta hija. “¡Estamos vueltos locos de amor, enamorados de esta chiquitita que vino a llenar de alegría y toda la familia revolucionada besándola todo el santo día y disfrutándola mucho!”, dijo a Teleshow con una sonrisa impagable.

Luego, agregó: “Tiene muchos hermanos, mucho brazo, mucho mimo y es la reina de la casa”. Es que la primera hija del matrimonio Ardohain con Moritán tiene cinco hermanos, tres por parte de su mamá, Bautista, Beltrán y Benicio y dos por parte del papá, Santino y Delfina.

La jurado además aseguró que “estaba con ganas de volver a la televisión” y contó que “Ana es muy buenita y duerme muy bien”, lo que sin dudas la ayuda a poder estar tranquila cuando no están juntas. Además, enumeró otros factores que hacen posible su pronto regreso: “Tengo horarios súper flexibles, trabajo a la mañana una hora y a la noche dos horas, así que tengo todo el día libre para estar con ella”.

Por otro lado, Robert, como ella cariñosamente llama a su marido, la acompaña todas las noches a los estudios de LaFlia en Don Torcuato para que ella pueda cumplir su rol de jurado junto con Hernán Piquín, Jimena Barón, Ángel de Brito y Guillermina Valdes. Durante el vivo el empresario y candidato a legislador la espera en el camarín cuidando a la beba. “En casa también me acompaña, es un papá excelente”, resumió feliz.

Infobae