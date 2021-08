Mariano Martínez tras su debut como cantante: "Fue muy malo, me merezco los memes"

Mariano Martínez habló de su debut como cantante el jueves por la noche en Los Mammones y, lejos de apuntar con todo contra los haters por los memes que le dedicaron, hizo un llamativo mea culpa y aclaró que aunque no está conforme con cómo cantó no se arrepiente de haberse animado.

El actor compartió a través de sus stories de Instagram un significativo mensaje que le mandó a su hija, Olivia, reflexionando sobre esta nueva etapa profesional y también de autoexploración que derivó en el canto.

"Mi amor, buen día hija. Te amo, que tengas un lindo día. Esta vez, debo decir que mi performance fue muy mala, lamentablemente. Me jugaron en contra varios factores. Y los memes esta vez me los merezco ja, ja, ja", expresó Mariano en el mensajito que le mandó a la adolescente sobre una performance que hizo cantando en el ciclo de Jey Mammon.

En la misma línea, se mostró orgulloso de sí mismo por haberse animado a dar el gran paso pese a las críticas. "Caerse y volverse a levantar, eso es válido siempre. Y en la vida que pasa sin pausa es fundamental. Porque yo sé que di hasta lo último por hacer lo que me gusta y me la jugué a fondo", sumó, reflexivo.

Y le dio un sabio consejo: "Después, el resultado va y viene. La moraleja es que si me voy algún día, como va a suceder en algún momento, como a cualquier ser humano en la Tierra, me voy a ir con una cuenta pendiente menos. Y eso no tiene precio y se banca cualquier crítica".

"Uno jamás se arrepiente de ser valiente, que tengas un lindo día", cerró Mariano, muy positivo.

Ciudad.com