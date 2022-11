Se desmoronó un puente: cayó un camión y hubo heridos leves

Un puente Bailey se desplomó cuando un camión batea pasaba ayer en cercanías a la localidad correntina de Mercedes, informó Vialidad Nacional. Hubo dos heridos.

Se trata del viaducto que une Felipe Yofre y Capita Mini. El incidente ocurrió cuando un camión intentó cruzar la estructura de madera e hierro, la que cedió y colapsó.

El puente está sobre la ruta provincial 135, que comunica con todos los parajes rurales de la zona de Felipe Yofre y Mercedes, en el centro de la provincia al norte de la ruta nacional 123.

Tanto el conductor del transporte pesado como su acompañante tuvieron heridas leves, escoriaciones y algunos cortes. El vehículo terminó semihundido en las aguas del arroyo Pay Ubre.

Según el testimonio de los lugareños, en toda la zona hay mucho tránsito de transporte pesado para sacar la producción arrocera.

Tras lo ocurrido acudió al lugar el intendente de Felipe Yofre, Leonardo Aguirre, que intentó desesperadamente comunicarse con autoridades de Vialidad Provincial para que acudan a la zona y establezcan las primeras medidas de seguridad y que todo el tránsito sea desviado a rutas y caminos rurales.

El puente colapsado es la única vía de comunicación directa para los parajes: Capita Miní, Paso Pucheta, Pay Ubre Chico, Pay Ubre Grande, todos en jurisdicción de Mercedes.

En el lugar se encuentran trabajando los bomberos de Mercedes, que se encargan de perimetrar la zona para evitar otros accidentes.

El presidente de la Dirección de Vialidad Provincial, Justo Espíndola, habló con Radio Dos, sobre las medidas que tomarán tras el derrumbe del puente Bailey, y expresó: “Se va a hacer un desvío, para mañana ya vamos a tener un paso provisorio habilitado”.

Justo Espíndola comentó: “Estoy al tanto, es un puente Bailey de viaja data. Estos problemas, seguramente, van a ser recurrentes porque al tener tanta seca, este tipo de madera tiene buena durabilidad cuanto se moja, eso le provoca un deterioro cuando está seco”

Y agregó: “Le sumamos que el camión tenía un exceso de arena”.

“Por suerte me dicen que al chofer no le pasó nada, no sufrió ningún daño, ya tenemos personal que está ahí, y se va a hacer un desvío, para mañana ya vamos a tener un paso provisorio habilitado”.

El referente de la Dirección de Vialidad Provincial explicó: “Tenemos que desarmar íntegramente el puente, reponer un gran volumen de madera para poder volver a colocarlo".

Asimismo, Espíndola manifestó: “El puente tiene la característica de que satisface las necesidades de la zona, además la gente tiene caminos hacia el Este, por la 130 también pueden acceder, no quedaron totalmente aislados".

“Tenemos un buen tiempo hasta que reparemos el puente”, lamentó.