Una periodista emocionó a Lionel Messi en una nota y el video se hizo viral

Luego del triunfo de la Selección Argentina frente a Croacia, la periodista Sofía Martínez tuvo el privilegio de poder charlar con Lionel Messi.

La comunicadora, que está cubriendo el Mundial Qatar 2022 para la TV Pública, elogió al astro futbolístico y él, muy agradecido por su reflexión, le contestó muy buena onda.

Después de analizar el partido, Sofía remarcó que más allá del resultado, Lionel tocó el corazón de chicos y grandes, argentinos y ciudadanos del mundo. Palabras que conmovieron a Messi.

EL IDA Y VUELTA ENTRE SOFÍA MARTÍNEZ Y LIONEL MESSI QUE SE VIRALIZÓ

"Lo último que te voy a decir no es una pregunta. Se viene la final de la copa y quiero decirte que, más allá del resultado, hay algo que no te lo va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos".

"De verdad te lo digo, no hay nene que no tenga tu remera, marcaste la vida de todos, eso es más grande que cualquier Copa del Mundo, no te lo va a sacar nadie. Esto es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente... Gracias, Capitán", le dijo Sofía a Lionel.

"Muchísimas gracias, la verdad es que sentí el cariño durante todo este tiempo, el de la gente, desde la Copa para acá que estamos viviendo momentos increíbles...".

"Más allá de que todos queremos ser campeones, que se nos dé y terminar de la mejor manera, es un proceso intachable; llegamos invictos a este mundial a pesar del golpe durísimo en el primer partido, nos levantamos y llegamos a la final, este grupo fue un ejemplo de principio a fin y ojalá se nos dé", cerró Lío, haciendo hincapié en que los argentinos aprendieron y hoy por hoy le dan valor al "camino recorrido y no solo al resultado".

Ciudad Magazine