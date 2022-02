El bloque de PRO reclama más detalles del acuerdo con el FMI

La bancada de PRO estira el suspenso: a diferencia de sus socios radicales y de la Coalición Cívica, que anticiparon su predisposición a dar quorum y a acompañar en el Congreso -sea con el voto positivo o con la abstención- el acuerdo que negocian el Gobierno y el FMI, las huestes macristas en la Cámara de Diputados prefieren no adelantar su posición hasta tanto no conocer la letra fina del texto.

De todas maneras, el bloque que preside el diputado Cristian Ritondo, que hoy se reunió para escuchar las exposiciones del exministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y del diputado Luciano Laspina, reiteró la importancia de evitar que la Argentina caiga en default con el FMI el mes próximo, cuando el país debe afrontar el pago de un nuevo vencimiento con el organismo internacional.

“Nadie puede decir cómo va a votar un texto que no conoce. El acuerdo con el FMI es con 184 países que lo integran, es decir, se trata de un diálogo internacional que no puede estar sometido a caprichos de la política interna ni de cuestiones ideológicas superadas”, subrayó Ritondo. “Queremos que sea un país normal y no un Estado rehén del relato populista que atrasa y nos hunde en la pobreza y el aislamiento”, enfatizó el jefe de la bancada de diputados de PRO.

La decisión de la bancada de Pro de postergar una posición sobre el acuerdo con el FMI marca distancia de la postura que ya adelantaron sus socios en Juntos por el Cambio. Tanto la UCR, en la voz de su jefe Gerardo Morales, como la Coalición Cívica, con Elisa Carrió a la cabeza, anticiparon su predisposición a acompañar al Gobierno para evitar la catástrofe del default.

En efecto, Morales ratificó esta mañana su apoyo al entendimiento, al afirmar que los legisladores de la coalición opositora Juntos por el Cambio deben “dar quorum” en el Congreso y “no impedir que el Gobierno tenga el acuerdo, porque sino caemos en default”.

“Estoy muy cerca de lo que dijeron Elisa Carrió y la Coalición Cívica”, remarcó y agregó: “Primero hay que dar quorum y no impedir que el Gobierno tenga el acuerdo porque sino caemos en default”.

“Se apuraron -advirtió un encumbrado diputado macrista-. El Frente de Todos tiene enormes conflictos internos en torno a esta cuestión y nosotros no tenemos por qué adelantar un apoyo cuando no sabemos, en definitiva, qué se va a firmar con el FMI. No basta con las premisas generales que adelanto (el ministro de Economía) Martín Guzmán. Necesariamente el texto que se envíe al Congreso debe contener un detalle más acabado de cómo el Gobierno piensa alcanzar las metas comprometidas con el FMI”.

El diputado Ritondo llevará la postura de su bloque al encuentro de la mesa nacional de Juntos por el Cambio, que se reunirá mañana. “Nosotros vamos a insistir en que no sería conveniente adelantar una postura de Juntos por el Cambio hasta no conocer la letra chica del acuerdo”, indicaron.

Tal fue el planteo que expuso el diputado Laspina frente a sus pares. “Lo único que sabemos es que no hay cambios de fondo en las principales políticas del kirchnerismo -sostuvo-. Al menos este entendimiento le pone un freno al descontrol monetario y fiscal que viene haciendo el Gobierno”.

En la misma línea, el exministro Lacunza expresó que del acuerdo solo se conoce una hoja de ruta. “Por ahora”, dijo, “se evitó el default, lo que es positivo, pero no alcanza. Por eso el Gobierno debe presentar un plan lógico para que lo acompañemos”.

(AG)