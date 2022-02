Virginia Gallardo y la muerte de Gustavo Martínez: “No esperaba este desenlace, pero no me sorprende para nada”

Esta madrugada, trascendió que Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort, murió tras caer desde el piso 21 de un edificio ubicado sobre la calle Sucre al 1900, en el barrio de Belgrano. Pronto, sus familiares, allegados y amigos comenzaron a expresarse en torno a la noticia. Y Virginia Gallardo, quien fuera pareja del empresario chocolatero durante un tiempo y quien estuvo siempre en contacto con Marta y Felipe Fort, también sumó su parecer.

Muy cercana tanto a los chicos como a Marisa, la niñera, y a Gustavo Martínez, la panelista de Intrusos abrió el programa conmocionada por la noticia. El año pasado, Gallardo estuvo al frente de un ciclo de especiales que América le dedicó a Ricardo Fort llamado A mi manera. En el último programa, la ex pareja del empresario fallecido, el 25 de noviembre del 2013, se sinceró con el público y habló acerca de la familia Fort, con quien tuvo una fuerte disputa tras no querer participar en la biopic de El Comandante que preparan desde el seno familiar..

“Quiero destacar la figura de Gustavo y Marisa, dos personas incondicionales, decirles que los quiero y que sin duda, Ricardo estaría orgulloso de ver cómo cuidan y educan a sus hijos. En lo personal, los niños quedaron en el tiempo si bien compartí otros momentos ya de grandes, que fueron públicos también. Para mí serán eso toda la vida”, expresó Virginia sobre los tutores de Marta y Felipe.

Por todo esto, y desde el cariño que le tenía al personal trainer, apenas pasado el mediodía y luego del saludo de Florencia de la V, Virginia expresó: “estoy muy triste, tengo varios sentimientos encontrados. Por un lado acompañar a la gente cercana, hoy estuve en contacto con algunos. Es una situación que nunca cae bien. Conozco ciertos detalles que de a poco van a ir saliendo a la luz y si bien no esperaba este desenlace, no me sorprende para nada”.

La panelista contó cómo se enteró de la noticia: “Me levanté con el tel explotado, obviamente me asusté creyendo que era por algo personal. Lamento y agradezco, sé que en temas relacionados con Ricardo me suelen llamar y también saben que yo no suelo hablar. Claramente, no respondí ni un mensaje ni una llamada, como en estos 10 años. Nunca lo hice, sé que es parte de la historia pero nunca me senté en un programa a hablar. Yo siento que quizás ahora, entiendan un montón de otras cosas que sucedieron aquí el año pasado, decisiones personales mías también”.

También quiso referirse a las historias que posteó Felipe Fort, apenas se conoció la noticia, en las que aseguró que su padre Ricardo recibirá a Gustavo con los brazos cerrados y que su tutor legal no era tan bueno como se decía y que no pudo cuidarlos hasta el final. “Él no pudo”, corrigió Gallardo al aire.

“Nadie puede poner en tela de juicio lo que fue ese hombre para ellos. Él dio su vida por esos chicos, entiendo el momento que ellos deben estar atravesando, un momento difícil, pero creo que cuando esto baje, van a poder recapacitar. Acá me pasa algo, yo conocía otra parte de la historia y leyendo las historias de Felipe, ellos están poniendo el foco en ellos sin registrar que hay otro persona. No pudo, no pudo con su final, con su vida, con su historia. Ellos sienten que no pudo cuidarlos, que solo faltaban diez días más, pero la vida no es así. No son solo diez días más”, aclaró emocionada.

Por otro lado, hizo mención a las diferencias que tuvo ella misma con la familia durante el 2021, cuando se negó a participar de la serie de Ricardo. “El año pasado me vieron llorando y enojada, y yo sabía que era cuestión de tiempo. Era más fácil sentarme acá y contar la historia, pero yo duermo tranquila con un montón de cosas, tiene que ver con mis valores, mi educación. Siempre he sido muy juzgada, me cuestionaron mucho y cuando lees esto, a mí no me toca de afuera. Cuando Felipe dice que no saben, yo sé hasta el día de hoy todo. Hoy me toca estar acá, no estoy en mi casa viendo un panel y entiendo que todos están hablando de una persona que no conocen. Nada de lo que están diciendo es verdad”.

Sobre el futuro de los chicos, a una semana de cumplir 18 años, la conductora fue contundente: “Es una familia chica, que para arriba no hay más abuelos, para el costado hay dos hermanos -los tíos- y para abajo, hay dos chicos que quedan muy solos. Tienen a Marisa, que ya no vivía con ellos, pero que va a seguir al pie del cañón siempre”.

La serie documental sobre la vida de Ricardo Fort se encuentra en desarrollo, pero surgieron muchos problemas. En su momento, Gallardo decidió no ser parte de la producción porque ahora tiene familia y su vida es otra. En tanto, la hija de Ricardo, Martita, dijo en sus redes sociales que estaba “decepcionada” por la decisión de Virginia y que no estaba de acuerdo pero lo aceptaba. “No voy a discutir con los nenes, son menores. Estoy con la familia de corazón, en los momentos importantes como el cumpleaños de 15. Le voy a hablar al entorno, que quiere hacerle creer a los chicos que no estoy por un tema económico. Lo mío no es por dinero, fin”, dijo Virginia en su momento.

La actriz pidió: “Hagan de esto algo lindo y no me pongan pero tampoco me extorsionen porque no me gusta. Me han mandado mensajes diciéndome que si hubiera estado hubiese podido elegir qué se mostraba y qué no y que como dije que no, ahora no tengo ese derecho. Como queriendo decir que iban a hacerme quedar mal. Tengo mi familia, ya me dijeron que no me necesitan, no me llamen entonces. Termina siendo algo oscuro, cosa que no le hubiese gustado a Ricardo. Me enoja porque tengo derecho a decir que no. Pasaron diez años y yo hice una carrera. Ser pareja de Ricardo no fue un negocio, menos para mí”, detalló angustiada.

