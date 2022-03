Escandaloso cruce entre Virginia Gallardo y Yanina Latorre

¡Explotó la guerra entre Virginia Gallardo y Yanina Latorre y ni Ángel de Brito pudo evitarla! En detalle, la panelista de Intrusos (América, a las 13.30) arremetió fuerte contra su par de LAM (América, a las 20) por haberla llamado inútil y, mensaje va, mensaje viene, se dijeron de todo.

Todo comenzó este jueves cuando las "angelitas" estaban intentando descifrar un enigmático y mientras tiraban pistas surgió el nombre de Virginia asociado al de Yanina, por lo que esta última lanzó: "A mí no me comparen con inútiles". "No es una inútil Virginia, es divina...", reaccionó Ángel. Pero no fue él único.

Es que minutos más tarde, Gallardo tuiteó: "Prefiero ser inútil, y no una violenta y agresiva, que lo único que hace es atacar a las mujeres. Si a eso le sumamos que sos una falsa porque cuando me ves, saludás como si nada. Por favor Ángel de Brito hacele caso de una vez y dejá de compararnos. Gracias".

Atento a lo que sucedía en la red social del pajarito, el conductor de LAM leyó ese mensaje y Yanina expresó: "Virchu Gallardo de mi vida, corazón bonito, sos divina, sos una potra, hermosa, pero no me gusta que me comparen con vos porque para mí como panelista no sos buena... ¿qué querés que haga? Te saludo cuando te veo porque no te odio". "Pero inútil es fuerte", opinó De Brito.

"No sos buena panelista, Virchu Gallardo", tuitearon en la cuenta de El ejército de LAM (así se llama el ciclo en las redes) citando a la panelista. "Soy buena gente, Yanina Latorre... al menos para mí es más importante… De todos modos los reclamos de panel, dirigirse a Intrusos, América TV", le respondió la exnovia de Ricardo Fort al lado de los hashtags "amor", "obsesión" y "soltar".

"¡Amorosa, no ataco a mujeres! Ataco inútiles, sin importarme el sexo. Y no soy falsa. ¡Dijiste demasiadas pelotudeces mías en Intrusos el año pasado! Soy memoriosa", le recordó la mujer de Diego Latorre.

"Es verdad… te doy la razón y coincidimos por primera vez en algo. ¡¡¡Mala mía!!! No distinguís sexo. Atacás a todo el mundo por igual. Es tu esencia, no la mía. #amooooooooor y dejá de tuitear que estás trabajando #buenapanelista", dio por finalizada la pelea Virginia.

Entonces, muchos usuarios de la mencionada red social saltaron a favor y en contra de una parte y de la otra. "¡¡¡Alguien al fin que la para!!! Esta mujer que se cree que es la mejor por ser agresiva y llevar chimentos por favor", "¡¡¡¡Tranca, Virchu, sos lo más!!!! Está bien que te defiendas, pero hay gente con la que no vale la pena", fueron algunos de los mensajes que le dejaron a Gallardo.

En tanto a Latorre la acompañaron muchos usuarios en su parecer acerca del desempeño de Virginia en el panel de Intrusos. "Yanina tiene razón, no aporta nada como panelista", fue el primer tuit que le dedicaron a la angelita.

"¿Esta es la piba que decía que no quería hacer la serie de Fort por cuidar su imagen? ¿Qué imagen? ¿La imagen incluye algo más que ser la falsa novia de Fort?", y "Tiene razón sobre Intrusos, lo único que hace es interrumpir". fueron otros de los mensajes mala onda contra la expareja del difundo empresario.

Clarin