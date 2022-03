Paula Chaves contó los verdaderos motivos de su pelea con la China Suárez

El escándalo por el WandaGate disparó para todos lados: no solo para la pareja de Wanda Nara y Mauro Icardi sino también para todos sus conocidos y amigos. La relación entre Paula Chaves y la China Suárez se vio fuertemente debilitada y hasta se rumoreó que Suárez habría dicho que la modelo era "una atrevida y mala persona" y que no entendía "por qué se había metido".

Ahora, la esposa de Peter Alfonso dijo las verdaderas razones de su distanciamiento de la actriz. "Me causa mucha tristeza todo. Pero no es mi tema. No estoy ni enojada, ni mucho menos. No me peleé con nadie. Simplemente pasaron cosas íntimas, más allá de esto, que no están buenas. Pero a mí me duele y apenan", le dijo a "LAM".

"A mí me hace muy mal estar envuelta en escándalos y me angustia. No me siento cómoda. Trabajé muchos años en 'Este es el Show' y tocábamos muchos temas, pero a mí me incomoda tener que hablar del otro", agregó.

"No me gusta verme en los titulares de las noticias por cosas que no son mías. No tengo nada que ver", agregó.

A fines del año pasado, se afirmó en "Los ángeles de la mañana" que Paula le habría dicho a su amiga que era una "sore...". Sobre este tema en particular, Chaves indicó: "Cierro con esto. Yo no le dije sore... a nadie".

Diario Show