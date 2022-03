Zaira Nara reveló los motivos de su crisis con Jakob Von Plessen

Zaira Nara estaba en el aeropuerto cuando la encontraron las cámaras de Socios del espectáculo, el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por El Trece, y lejos de buscar evadir al cronista o evitar hacer declaraciones públicas, se detuvo y respondió todo lo que le preguntaron.

“¿Cómo está el corazón?”, le consultó sin rodeos el periodista a la modelo que el fin de semana viajó a San Juan para cumplir con compromisos laborales. “Estoy muy bien”, fue lo primero que respondió Zaira y luego volvió sobre sus dichos para hacer la salvedad y hablar en plural, y destacando que también hacía mención a Jakob Von Plessen, con quien atraviesa una crisis de pareja desde el verano y que por estos días intentan solucionar. “Estamos muy bien”, agregó sobre el padre de sus hijos Malaika y Viggo.

Pese a que mostró buena predisposición para hablar del tema, hizo hincapié en que no lo prefiere. “Sé que ustedes trabajan de esto, y me incluyo, al igual que yo. Un día estamos de este lado. Es todo lo mismo. Trataron todo con mucho respeto, pero también quiero decirles que a mí me duelen un montón esas cosas. No es que digo ‘bueno, estoy acostumbrada’. Jamás me acostumbro a que se hable de mí. Me cuesta mucho y me cuesta el hecho de tener que exponer todo. Hay un límite que a mí me repercute en la intimidad, de decir ‘No sé hasta qué punto tengo ganas de contar en la tele cada movimiento de mi vida’”.

Luego, se sinceró y reveló en principal motivo que la llevó a su crisis de pareja con Von Plessen. “Nos cuenta mucho compatibilizar su laburo con el mío”, contó quien durante el verano viajó al sur para acompañar a su pareja en su trabajo, pero que debió regresar a fines de febrero para que sus hijos se reincorporen en el colegio.

Y siguió: “Yo pongo un stop (freno) porque mis hijos son chiquitos y claramente siempre necesitan más de la mamá”.

“Pasa en todas las parejas...”, agregó la conductora y continuó: “No te doy a decir ‘estamos atravesando nuestro mejor momento’, pero nada que salir a anunciar o declarar. También hay un tiempo para cada cosa. No estoy diciendo que estoy separada -aclaró-, pero tampoco sé si lo diría a los gritos”, dijo sobre su posible accionar llegado al caso de no seguir con su relación.

Por su parte, negó las versiones que indicaban que el hecho de que Jakob Von Plessen haya sido cómplice de Mauro Icardi en su encuentro con Eugenia la China Suárez en París haya sido determinante en su crisis de pareja. “Mi familia tiene una estructura suficiente para que eso no haya roto nada, realmente”, sostuvo y aprovechó la oportunidad para desmentir también los rumores de infidelidad. “No, cualquiera”, sentenció.

“Estoy concentrada en poder hacer lo que tengo ganas de hacer. Concentrarme en trabajar, estoy contenta”, agregó sobre su presente profesional y aseguró que no fue convocada para conducir La Peña, el ciclo de Gerardo Rozín para el que participó del homenaje junto a Jésica Cirio -actual conductora- y Julieta Prandi.

Y sobre la posibilidad de ser parte del ciclo de Telefe, agregó: “La Peña es un programa re contra difícil, y fue hecho a la medida de Gerardo. Realmente no sé si estoy a la altura de las circunstancias. Siento que me queda enorme. Sería muy lindo, pero falta alguien que esté vinculado con el mundo de la música y que pueda aportarle eso que le falta. Yo tendría que prepararme”.

Por su parte, se refirió a la baja de Iván de Pineda como conductor del ciclo de los domingos por la pantalla de Telefe. “Es un programa que realimente lo creó, lo produjo y lo condujo Gerardo. Y no es tan fácil ocupar ese lugar. La persona que lo ocupe tiene que ir por otro lado, encontrar su ritmo. Iván tiene un carrerón, quizás fue inteligente en tomar esta decisión, seguramente. Por algo él debe haber sentido que no era. Capaz se arrepiente y vuelve. Sé que Gerardo estaba muy contento con la elección de Iván.

En tanto, desmintió la versión que indica que Wanda Nara intentó engañar a Mauro Icardi con su guardaespaldas y hasta bromeó al respecto sobre la difusión de dicha versión. “¿Será que Wanda tiró esa bomba para que dejen de hablar de mí?”, llegó a pensar sobre su hermana, a quien no le suelen afectar este tipo de noticias. “Cualquiera, realmente. Negamos todo”, aseguró Zaira de manera categórica.

