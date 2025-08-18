Lisandro Almirón: “Virginia Gallardo representa las ideas de la libertad para Corrientes"

El candidato a gobernador de Corrientes de La Libertad Avanza (LLA), Lisandro Almirón, se refirió a la conformación de las listas de su espacio de cara a las elecciones.

En declaraciones a la prensa, el candidato destacó que la alianza buscó un equilibrio entre figuras públicas y profesionales especializados, con el objetivo de fortalecer las políticas nacionales de Javier Milei desde la provincia.

Almirón subrayó la importancia de la lista de diputados nacionales, encabezada por Virginia Gallardo, quien, según él, "no solo representa un nombre conocido, sino también un compromiso con la propuesta de La Libertad Avanza".

Gallardo y Gapel: el equilibrio de la lista

Además de Gallardo, Almirón se refirió al segundo candidato en la lista, Isidoro Gapel, a quien describió como un "abogado reconocido y con una solidez joven".

El candidato a gobernador sostuvo que la experiencia jurídica de Gapel en derecho administrativo y su formación académica representan un respaldo clave para la propuesta.

Almirón aseguró que ambos candidatos serán fundamentales para la construcción de un bloque parlamentario que acompañe la agenda de reformas del Gobierno nacional.

Caminata en la calle Junín y rumores de crecimiento

Los candidatos de LLA focalizaron su actividad de este lunes en Corrientes Capital. Por la tarde, realizaron una caminata por la calle Junín, donde se encontraron con vecinos y comerciantes.

La candidata a intendente, Any Pereira, afirmó: "Cada vez se siente con más fuerzas las ganas que tenemos los correntinos de sumarnos al cambio que encabeza el Presidente".

En las últimas horas, trascendieron rumores en la política local sobre un crecimiento de La Libertad Avanza en las encuestas, tanto en el interior provincial como en la Capital.

Renovación en la política correntina

Almirón también repasó la conformación de las listas a nivel provincial y municipal, subrayando que su espacio buscó abrirse a distintos sectores. Mencionó la postulación de Any Pereyra y del doctor Flavio Serra.

Asimismo, destacó la experiencia de su compañera de fórmula, Evelyn Karsten, por su conocimiento del manejo parlamentario en la Legislatura provincial.

Para el interior, resaltó la incorporación de dirigentes jóvenes y emprendedores, como Bruno Robol en Monte Caseros y Atuel Aquino en Curuzú Cuatiá, que buscan comprometerse con sus comunidades.