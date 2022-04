La reacción del novio de la China Suárez luego de que ella quisiera contactar a Icardi

“Tengo 40 días para sacar adelante varios proyectos (un descanso de Instagram me viene fetén)”, había escrito Armando Mena Navareño en su cuenta de Instagram tiempo atrás anunciando que se alejaría de las redes sociales. El empresario español es el novio de Eugenia la China Suárez, con quien mantiene una relación a la distancia. Se conocieron a fines del año pasado, cuando la actriz viajó a Madrid y estuvo instalada durante unos meses filmando la película Objetos, que protagoniza junto a Álvaro Morte, popularmente conocido por su personaje de El Profesor, de La Casa De Papel, y que también tuvo un rodaje en la Argentina.

El encuentro entre ellos fue posterior al escándalo en que quedó envuelta la ex Casi Ángeles cuando Wanda Nara descubrió, en octubre pasado, que se había encontrado con Mauro Icardi en un hotel de París. Tiempo después, la actriz confirmó su nuevo romance e intentó dejar atrás aquel episodio por el que la empresaria y el futbolista tuvieron una fuerte crisis pero que lograron superar.

En marzo pasado, Mena Navareño voló hacia Buenos Aires para estar presente en el cumpleaños de la actriz y regresó a España para cumplir con sus compromisos laborales. Y a la espera de reencontrarse con su pareja, quien viajará a España en las próximas semanas ya que participará de la ceremonia de los Premios Platino que se llevará a cabo el 1° de mayo en Madrid y que conducirá su amiga Lali Espósito.

Así las cosas, en las últimas horas Wanda Nara confirmó que su marido le contó que la China Suárez había intentado contactarlo mientras que ella estaba en la Argentina: lo hizo desde el celular de su mejor amigo, Marcelo Mancha La Torre. No obstante, el futbolista no le respondió aquel mensaje, sino que le hizo una captura y se la envió a su esposa, que acababa de dar una entrevista en vivo para LAM.

“Me lo había contado Mauro y mandado una captura hace unos días (yo en Buenos Aires). Ahora que llegué vi todo -aseguró Nara cuando regresó a París-. Pero ya se maneja así. No es la primera vez. Mauro me muestra y me cuenta No le importa nada. Lastimó a muchas familias. Yo soy muy feminista, pero es mala mina. Estamos hablando de la misma que acariciaba un embarazo y se acostaba con el marido en un camarín. Y al tiempo quedó ella embarazada. Me espero todo lo peor de ella. Solo confío en el amor de mi familia. Que se maneje como quiera. Para mí está cerrado el tema”, aseguró Wanda.

Luego de haberse enterado de esto, Armando Mena Navareño decidió retomar su actividad en las redes sociales y volver a abrir su perfil de Instagram. Y en medio de rumores de crisis y separación, se puede ver que el empresario español decidió dejar los gestos románticos que había tenido con la China Suárez en su momento al publicar una de las primeras fotos con las que confirmó su relación, allá por enero de este año.

¿Quién es Armando Mena Navareño? En su Instagram se lo conoce popularmente como @armandounamoto, usuario que eligió en referencia a la empresa de rodados que tiene. En tanto, en su biografía solo lleva escrito “Cosas que corren”. Es amigo de la actriz Úrsula Corberó -popularmente conocida por su papel de Tokio en La Casa De Papel- y su novio, el actor argentino Chino Darín. Y si bien su romance comenzó en los últimos meses, y cuando además empezaron a seguirse en las redes sociales, hay intercambios de likes que datan del 2016 y del 2018. Por caso, bien podrían haber puesto dichos “me gusta” mientras se stalkeaban.

Un detalle no menor es que el mismo día en que la actriz comenzó a seguirlo en Instagram, el empresario posteó una foto en la que llevaba una máscara, probablemente sabiendo que alguien descubriría este día y vuelta virtual. Y en otra de las publicaciones, él compartió una foto y agregó el emoji de la bandera china: no hace falta aclarar que ese es el apodo de la actriz, quien de inmediato comentó aquel posteo con el emoji de un corazón rojo.

Además, la ex protagonista de ATAV subió una foto sosteniendo una figura de un corazón en su mano, con la que se tapa uno de sus ojos. ¿Quién le dio like, entre los miles de usuarios? @armandounamoto, y también le comentó con el mismo emoji. Todo sucedió el mismo día en que ella había dejado de seguir en Instagram a Benjamín Vicuña, el padre de sus hijos menores, de quien se había separado a fines de agosto del año pasado. El actor chileno, en tanto, ya había hecho lo propio antes, cuando explotó el escándalo con Icardi.

