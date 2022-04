Almuerzo y señal de tregua

En medio de la tensión interna del Frente de Todos, el presidente Alberto Fernández almorzó en la quinta presidencial de Olivos con uno de los tres jefes que tiene la CGT y referente del gremio de los camioneros, Pablo Moyano, cercano en los últimos tiempos a Máximo Kirchner. Según confiaron fuentes oficiales, el encuentro fue “muy bueno” y el gremialista le manifestó su respaldo a la gestión.

“Quedaron en seguir trabajando en conjunto”, resumió una altísima fuente del gobierno nacional. El Presidente y el gremialista hablaron de todo, según relataron fuentes oficiales. “Alberto le contó cómo está todo”, resumieron cerca del mandatario.

También debatieron sobre los efectos del acuerdo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la economía. Es que el camionero había anticipado que “si no se cumple la promesa de que no habrá ajuste, saldremos a la calle como marca nuestra historia”. En este punto, Moyano le dio la razón al Jefe del Estado, quien siempre remarcó que el entendimiento con el Fondo no se traducía en “ajustes”, según confiaron cerca de Fernández.

(JML)