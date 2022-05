Valdés viaja a Buenos Aires para la mesa nacional de Juntos por el Cambio

El gobernador de Corrientes Gustavo Valdés participará de la mesa nacional de Juntos por el Cambio que se reunirá mañana en La Matanza, bastión peronista, para seguir definiendo el plan de gobierno en vistas a las elecciones presidenciales de 2023. En esta oportunidad el eje del debate serán las políticas sociales.

También se espera la presencia del expresidente Mauricio Macri, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, la titular del PRO Patricia Bullrich, el gobernador y presidente de la UCR nacional Gerardo Morales y el diputado nacional Facundo Manes.

A una semana de la llegada de los principales referentes de la alianza opositora, tras el ser anfitrión, desde Casa de Gobierno confirmaron a El Litoral que Valdés participará mañana del cónclave en La Matanza, donde se apuesta a mostrar la unidad del bloque tras los últimos cortocircuitos.

En Corrientes, y ante los principales referentes de JXC, Valdés fustigó al Gobierno nacional, los acusó de no saber gobernar y responsabilizó de la crisis económica a “Alberto y Cristina”.

“Hoy tenemos al 100% de inflación en la Argentina y no es una responsabilidad de la oposición, porque no gobernamos. Estamos como estamos porque este Gobierno no sabe gobernar. Sabe pelear, sabe discriminar, pero no sabe gobernar”, subrayó Valdés en conferencia de prensa.

“Los gobernadores necesitamos ser escuchados, pero no sentados con una foto, porque la gente y las provincias tienen necesidades y si nos callamos, vamos a ser corresponsables de un Gobierno que está haciendo muy poco para la gente”, aseguró pidiendo mayor federalismo a Nación.

Valdés catapultado en la palestra nacional, donde ya comienza a ser considerado (por los medios de comunicación) como uno de los cuatro candidatos a presidente dentro de la UCR, ratificó su compromiso con Corrientes pero mira de reojo a Nación.

“Creo que se visibilizan por las posibilidades que tiene nuestro partido. De ahí a tener la posibilidad de ser presidente hay mucho por delante”, indicó en diálogo con María Mercedes Vázquez en Radio Continental.

“Estoy trabajando, viendo y proyectando en Corrientes y tratando de generar una opción de poder en la República Argentina”, expresó.

Pero la participación en el cónclave del mandatario correntino cobra principal importancia, ante su rol conciliador luego de los chispazos que se produjeron en las últimas semanas entre los jefes del PRO, la UCR y la Coalición Cívica por una eventual alianza con Milei en 2023 (que se debatió en Recoleta) y tras las diferencias que se mostraron en el Congreso Nacional ante el tratamiento de la ley que regula la industria del cannabis medicinal, la protección a los enfermos de VIH y la prórroga del blanqueo a los incentivos para la construcción.

“Se putean, pero no creo en eso. Están en un espacio político y después se arreglan”, dijo Valdés consultado sobre las diferencias entre el expresidente, Mauricio Macri, y el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales.

Reunión

El encuentro se iniciará a las 9,30 en San Justo, La Matanza, donde los representantes de las fundaciones las cuatro fundaciones Pensar (PRO), Alem (UCR), Instituto Hannah Arendt (CC) y Encuentro Federal (Encuentro Republicano Federal) expondrán su diagnóstico sobre la situación social en la Argentina.

Allí, la cúpula de Juntos por el Cambio buscará mostrar una postal de unidad, para diferenciarse del Gobierno nacional inmerso en una feroz interna.