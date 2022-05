†

FELISA ANATOLIA

JARA LEYES

Q.E.P.D.

Falleció en Mburucuyá (Ctes.) el 30/04/2022. Con hondo pesar despedimos a la queridísima y valorada Felisa Anatolia, nombre impuesto por su abuelo Zartum, que naciera y amara esa región de Turquía, reconociéndola como una persona intensa, con decisión, tenacidad y capacidad de lucha; con una sabiduría natural que le daba fuerzas y color a los soñadores por lo que no dudamos que extrañaremos su presencia, amor, amparo, calidez, optimismo y valentía que la llevaron a criar 6 hijos, aun cuando el dolor se agazapó en recodos del camino y la hirió con dureza increíble al llevarse a 3 de ellos (Francisco, Graciela y Miguel) que estarán contigo, por su fe en la suprema bondad que nos señala la morada eterna. Fuiste una extraordinaria mujer que amparó no solo a sus hijos, que incluyen a sus nueras y yernos, si no en su calidad de tatarabuela, bisabuela y abuela veneraron sus nietos. Tus relatos de tu infancia y juventud te llevaron el día anterior a tu partida a viajar a tu Bendita Tierra, como si fuera una premonición irreversible, viéndote juvenil a tus 90 años, compartiendo imborrables momentos que jamás olvidaremos. Te fuiste con una serena paz y con la tarea cumplida, quedando una imagen y recuerdos que conservaremos con profundo amor y respeto. Siempre estuviste al lado nuestro, en todas las circunstancias y hasta los más pequeños de la prole te tienen presente, cautivados por tu apacible tranquilidad y fortaleza. Fuiste una grande y así permanecerás en nuestros corazones; y si aún puedes mirarnos a los ojos, allí te verás. Tus hijos, Carmen y Alfredo, Lucia, Macarena y Pedro; tus hijas políticas, Teresa, Nancy, Lorena y Francisco Frette, nietos, bisnietos y tataranieto. Descansá en paz.