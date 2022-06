Una nueva derrota de Boca Unidos precipitó la salida de su entrenador

deportes@ellitoral.com.ar

El ciclo de Rolando Carlen como entrenador de Boca Unidos duró apenas 5 partidos. Ayer, en el inicio de la décimo cuarta fecha, el equipo correntino tuvo una pobre producción futbolística, perdió como local frente a Gimnasia y Tiro de Salta 2 a 0 y esa combinación precipitó la salida del DT.

El rendimiento del equipo correntino se desliza por un tobogán y por el momento no aparece el final. De los últimos quince puntos en juego, apenas sumó dos. Esa cosecha coincide con la asunción de Carlen al frente del plantel profesional que participa del Torneo Federal A de fútbol.

“Soy el principal responsable, por eso si me piden que me vaya, me voy”, manifestó Carlen a la salida de los vestuarios después de charlar con los que hasta ayer fueron sus dirigidos.

“Me voy a una reunión con los dirigentes para analizar la situación”, adelantó el DT. El cónclave se concretó más tarde y desde la entidad boquense se informó que “de común acuerdo, se rescindió el contrato con el entrenador Rolando Carlen.”

Además, se comunicó que nuevamente, por segunda vez en el presente torneo, de manera interina, hoy asumirá Roberto Marioni “que se hará cargo del plantel que el miércoles visitará a Atlético Paraná por la decimoquinta fecha de la zona Norte del Torneo Federal.”

La actualidad de Boca Unidos es preocupante. Quedó con 14 puntos en el puesto 11 de la zona Norte y tiene apenas 4 unidades por arriba de los últimos, Juventud Unida de Gualeguaychú y Atlético Paraná.

Desde que asumió, Carlen no logró que el equipo pueda tener un buen nivel y, con bajos rendimientos, los resultados tampoco acompañaron.

Además, tomó junto a la dirigencia decisiones que produjeron bajas en el plantel y sumó cuatro refuerzos. En un primer momento se fueron Germán Cochis y Emiliano Gómez. Después se alejó Rodrigo Lorenzo Frutos Britos (por problemas disciplinarios) y finalmente también se fue el delantero Julio Cáceres.

En la “ventana” que abrió el Consejo Federal, Boca Unidos aprovechó y completó los cuatro cupos permitidos con el delantero Pablo Palavecino y el defensor Nahuel Franco, que ya debutaron. También sumó al volante Juan Manuel Rivas y al delantero Agustín Lavezzi.

El hasta ayer entrenador del Aurirrojo también tomó la determinación de no contar con el defensor Marcelo Cardozo y, después de perder la titularidad, ayer tampoco estuvo entre los convocados, el volante Rodrigo Burgos.

El debut de Carlen al frente de Boca Unidos fue en la fecha 10 cuando empató como local contra Central Norte de Salta 3 a 3. Después perdió como visitante 3 a 0 frente a San Martín de Formosa.

Luego, en la capital correntina sumó un nuevo empate, esta vez contra Defensores de Pronunciamiento sin abrir el marcador, para posteriormente caer contra Unión de Sunchales en el interior santafesino 2 a 1.

La última caída

Boca Unidos perdió ayer en el complejo Leoncio Benítez 2 a 0 contra Gimnasia y Tiro de Salta. La producción boquense fue mala. El equipo pagó caro los errores defensivos y después no tuvo claridad, ni precisión, ni profundidad para intentar dar vuelta el marcador y terminó siendo solamente un cúmulo de buenas intenciones.

A los 7 minutos de juego, Boca Unidos ya estaba perdiendo. El equipo salteño tuvo un tiro libre desde el sector derecho a unos 10 metros del área grande. Walter Busse envió el centro y por el segundo palo, ganándole a toda la defensa que marcó en línea, apareció el grandote Guido Milán para empujar la pelota de derecha al fondo de la red.

La reacción del local llegó casi de inmediato, a los 9, Gabriel Morales sacó un potente derechazo desde fuera del área que se estrelló en el travesaño, el rebote le quedó a Carlos Salom, pero su débil remate salió hacia donde estaba tirado el arquero Luciano Silva que se quedó con la pelota sobre la misma línea de gol.

Boca Unidos tuvo la intención de avanzar con juego asociado, pero generó poco fútbol pese a que intentaron buscarse constantemente Darío Maidana, Federico Esteche y Gabriel Morales por el sector derecho, donde en pocas oportunidades también se sumó Gabriel Cañete.

Los avances del equipo correntino fueron con centros porque nunca pudo ingresar al área rival con pelota dominada. A los 33 minutos, un envío de derecha a izquierda, fue despejada por la defensa salteña. Federico López fue a buscar el rebote y antes que la pelota salga del área grande, por el sector izquierdo, se anticipó a Matías Birge que le terminó pegando una patada en el pie derecho, una clara infracción que el árbitro Álvaro Carranza no sancionó con penal.

La segunda conquista salteña llegó a los 42 minutos. Joel Martínez puso un pase a las espaldas de Frutos y Diego Cardozo quedó mano a mano con Lucas De León que tapó el remate, pero el rebote, después de pegar también en Cardozo, le quedó a Ivo Chaves que fue el encargado de convertir.

En el complemento, Boca Unidos se adelantó en el terreno, jugó en campo rival pero no tuvo espacios para intentar llegar hasta el arco defendido por Luciano Silva, por lo menos para el descuento.

Los cambios que realizó Carlen no dieron resultados. Se juntaron muchos jugadores en el ataque y los espacios se cerraron frente a una defensa visitante que no pasó sobresaltos.

La primera variante fue el ingreso de Lautaro Larrasabal por Franco, pasando Iván Silva a jugar en la defensa hasta que fue expulsado, por doble amarilla, a los 25 minutos.

Ese fue el golpe de gracia que terminó con la ilusión boquense para intentar la heroica.

Algunas apariciones de Gabriel Morales, pero principalmente con centros, fueron las únicas opciones que mostró Boca Unidos como variante ofensiva. Un remate del volante en el minuto 44 dio en un defensor y el rebote le quedó a Larrasabal, pero su envío corrió la misma suerte. Fue la pobre producción ofensiva correntina.

Así terminó la era de Carlen en Boca Unidos y comienza el segundo interinato de Marioni en el torneo. El primero fue cuando se alejó lal dupla técnica compuesta por Martín Fabro y Leonardo Baroni.