“No fue el partido que esperábamos” dijo Carlen tras el empate ante Depro

Boca Unidos volvió a desaprovechar la localía con otro empate, el cuarto de seis partidos jugados en Corrientes. En otra baja producción, el conjunto aurirrojo igualó el domingo 0 a 0 con Defensores de Pronunciamiento en un encuentro correspondiente a la decimosegunda fecha del torneo Federal A.

Al término del encuentro, el técnico del equipo correntino, Rolando Carlen, declaró en rueda de prensa que “no fue el partido que esperábamos”.

A la hora de dar a conocer los motivos, dijo: “No tuvimos tenencia de pelota, no presionamos bien en el primer tiempo, que era la manera de quitarle el ritmo a ellos, que son un equipo que sale muy rápido de contragolpe, que es muy intenso, donde corren los diez, son muy rápidos, y van con mucha gente al ataque en las transiciones verticales. Lo habíamos trabajado, pero ante la pérdida de muchas pelotas se nos complicó. En el segundo tiempo lo corregimos, lo hicimos bien los primeros 15 o 20 minutos, y después se hizo un partido de ida y vuelta que lo podía ganar cualquiera. No había que perderlo, el punto no es lo que pretendíamos, pero sirve para poder estar dentro de los ocho” (primeros), prosiguió su análisis.

El entrenador manifestó que “tenemos que seguir trabajando, mejorar, agarrar la idea. Llevamos tres semanas de trabajo, seguir corrigiendo cosas, pero tengo mucha confianza que vamos a sacarlo adelante y que vamos a clasificar, como dije la semana pasada”.

Luego el técnico santafesino se refirió al motivo de algunos cambios introducidos en el complemento, como las salidas de Julio Cáceres y de Rodrigo Burgos.

“Necesitábamos gente por afuera, llegar de distinta manera porque no era que Julio (Cáceres) no estaba haciendo un buen partido, estaba con el central metido arriba de él, entonces no le quería dar referencia; por eso hicimos los dos cambios, pusimos a Larra (Larrasábal), a 'Pancho' (Esteche), que entró muy bien, y tuvimos oportunidad de llegar por los costados. Fue un cambio táctico más que nada”, explicó. Mientras que lo de Burgos fue “lo mismo: las transiciones rápidas hacían que me preocupe. No es porque estaba haciendo un mal partido. Son cambios, y cuando entra uno tiene que salir otro”.

Carlen indicó estar “conforme con el rendimiento de los jugadores, no con el rendimiento del equipo”, destacando que “los jugadores dieron todo, se entregaron al máximo, quedaron vacíos, que es lo que importa. Hay que seguir mejorando, pero vamos a estar bien”.

En la parte final habló de los refuerzos, y fue el propio técnico que confirmó la llegada del primero: “se está trabajando, llegó Nahuel Franco, un marcador central, zurdo, de buenas características que estaba jugando de lateral así que puede hacer las dos funciones. Estamos trabajando para ver si antes del jueves podemos hacer los tres refuerzos que queremos hacer”.

Sobre lo que busca en los tres lugares que quedan vacantes, admitió que se fija en “volantes, delanteros, a lo mejor un defensor. Estamos trabajando en eso”.

Por último, al técnico se le preguntó si había jugadores que no serían tenidos en cuenta, como parece ser el caso del defensor Marcelo Cardozo quien quedó relegado desde su llegada. Sin embargo, expresó: “El mercado de pases está abierto, vamos a ver si hay salidas, pero no es que no tengamos en cuenta a ninguno. La idea es traer, pero para traer a lo mejor se tiene que ir algún jugador. Están trabajando los dirigentes, vamos a ver qué es lo que sucede esta semana, y obviamente que lo que venga tiene que ser mejor que lo tenemos. Vamos a ver en el mercado qué es lo que hay”, concluyó Carlen.

