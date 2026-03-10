Corrientes inicia la campaña de vacunación antigripal para adultos mayores

El Gobierno de Corrientes iniciará el miércoles 11 de marzo, a las 10, la campaña nacional de vacunación antigripal para adultos mayores. Forma parte de un trabajo conjunto entre los ministerios de Salud Pública y Desarrollo Social.

El lanzamiento se realizará en el Club Jesús de Nazaret, ubicado en el barrio Quintana, con la participación del Área de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social.

La campaña está dirigida a personas mayores de 65 años, quienes podrán vacunarse sin necesidad de prescripción médica, en el marco de la población objetivo establecida por el Calendario Nacional de Vacunación.

Circulación temprana

Desde el Gobierno provincial indicaron que el inicio anticipado del operativo responde al comportamiento epidemiológico registrado en la región. Se confirmó la circulación temprana de virus respiratorios y la presencia de una nueva variante de influenza A (H3N2).