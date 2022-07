Corrientes: rescataron a un gato que fue brutalmente golpeado por un menor

Un hombre se filmó golpenado brutalmente a un gato y lo difundió en redes sociales. Un grupo de rescatistas lograron actuar rápidamente y salvar al animal.

Según trascendió, el violento es de la localidad correntina de Mercedes y es menor de edad.

Un usuario de Instagram, Joni Ferreyra, publicó las impactantes imágenes e hizo un pedido desesperado: "Gente me pasaron un video muy fuerte, pero no saben quién es. Necesito que si alguien lo puede reconocer, me de la información necesaria", escribió.

Luego de ver doloroso video, varias personas que pudieron identificar al sujeto, se comunicaron con el rescatista y pudieron llegar a la casa del terror para salvarle la vida al animal.

"Ya sabemos quiénes son y dónde viven", dijo Joni en sus redes sociales.