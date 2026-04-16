Don Osvaldo llega a Corrientes para dar su único show en la región

La banda liderada por Pato Fontanet se presentará el viernes 24 de abril en Complejo Yapiré (Av. Raúl Alfonsín 3701, Corrientes). Las entradas ya están a la venta a través de edenentradas.ar y en los puntos de venta oficiales ubicados en: La Cornisa Bar Pool (José Cancio 1138, Formosa), Que sea rock (Pellegrini 1501, Corrientes) y en La Portuaria Rock and Clothes (Galería Alberdi Local 28, Resistencia).

Don Osvaldo aterriza en el NEA para compartir con su público “Zona Liberada”, su primer DVD oficial, que reúne material audiovisual inédito grabado durante sus presentaciones en vivo entre 2022 y 2025. El registro incluye momentos únicos de shows en Baradero, Quilmes, Villa Ballester, Morón,

General Rodríguez, Luna Park, La Plata y el Estadio de All Boys, ofreciendo una mirada íntima y potente de la energía que la banda despliega sobre el escenario.

Con una puesta en escena renovada y un repertorio que recorre sus clásicos y nuevas composiciones, el grupo promete una noche cargada de emoción, mística rockera y comunión con su gente.

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