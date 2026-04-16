Atleta correntina pide ayuda para competir con la Selección Argentina Universitaria

La atleta saladeña Juliana Romero fue convocada para representar al país en los Juegos Panamericanos Universitarios 2026.

La nominación llegó desde la Federación del Deporte Universitario Argentino (FeDUA) y la confirmó dentro del equipo nacional para la IV edición de los FISU América Games 2026 que se realizarán en Perú.

Sin embargo, desde FeDUA aclararon que “esta competencia no cuenta con el apoyo económico para cubrir los gastos de la delegación, es por esto que la participación es autofinanciada por cada deportista, por lo que el esfuerzo para estar allí es aún mayor”.

Frente a este panorama, Juliana Romero lanzó una campaña en su cuenta de Instagram para recaudar fondos y poder estar presente en la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) de Lima el 30 de julio y 1 de agosto, fecha estipulada para las pruebas de atletismo.

La joven atleta, que representó al país en el Mundial de Trail y Montaña en Innsbruck, Austria, contó que debe cubrir los gastos de inscripción, indumentaria, seguro y gastos federativos y los pasajes internacionales. Todo eso tendría un costo de USD 2.100, monto que debe abonar en tres cuotas desde este mes de abril.

“Gracias a todos los que ya sumaron su granito de arena, no saben lo importante que es para mí”, contó “Juli”.

“Estoy cada vez más cerca de poder viajar a Lima para representar a Argentina, pero todavía necesito ayuda”, agregó.

En Instagram, pueden encontrar a Juliana Romero en la cuenta julianaiitaty. Allí aparece el pedido de colaboración y el alias para las colaboraciones: Juli.atle

