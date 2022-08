Los detalles de la reunión de Riquelme después de la pelea Zambrano-Benedetto

El empate entre Racing y Boca Juniors sin goles por la fecha 13 de la Liga Profesional de Fútbol fue opacado por un conflicto dentro del vestuario del Xeneize. Al cabo de los primeros 45 minutos, un serio incidente se habría producido entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano camino al túnel de los camerinos.

El defensor central peruano regresó al campo de juego a disputar la segunda mitad con visibles marcas en su rostro y a los pocos instantes comenzaron a circular las versiones de lo que ocurrió puertas hacia dentro.

Todos los hinchas del club de la Ribera, confundidos por la situación, exhibieron su postura en las redes por lo ocurrido en el descanso. El que no se quedó en su hogar con los brazos cruzados fue Juan Román Riquelme, quien se dirigió al Hotel Intercontinental en la madrugada del lunes para tener una seria conversación con todo el plantel después del altercado en el Cilindro de Avellaneda que tuvo mayor repercusión que el resultado y que la polémica del final, cuando Rapallini decidió no dar un penal a favor de la visita.

El ídolo habría explicado que “se cruzó un límite” y que “le faltaron el respeto al hincha de Boca”.

Además, existe la posibilidad que la dirigencia defina una sanción tanto para el delantero como para el peruano para marcar un precedente de cara al futuro y evitar que otro encontronazo de este estilo vuelva a suceder, más allá del pedido de disculpas por parte de Darío hacia Carlos en medio de la reunión.

Para darle un punto final al tema, Riquelme agregó que “esto no es boxeo” y que “los domingos tienen que tener hermandad tanto dentro como fuera de la cancha”.

De cara a la próxima fecha del certamen local que se disputará a mitad de semana, el Xeneize recibirá al Rosario Central dirigido por Carlos Tevez y se esperan nuevos cambios por parte de Hugo Ibarra y sus ayudantes.

Cabe recordar que una vez terminado el partido y tras casi dos horas de reunión en el vestuario junto con los jugadores, el entrenador de Boca dialogó con la prensa. “Sí hubo una discusión, nada más que eso... no tengo la menor idea de lo que pasó, lo voy a charlar, lo hablaré pero sé que hubo una discusión. No me preocupa eso, siempre hubo discusiones en los planteles, es parte del fútbol, para mejorar tiene que haber discusiones”, confirmó el Negro, que fue el único en hablar a la salida del estadio, en una noche difícil para el Xeneize, más allá de que pudo haberse quedado con los tres puntos en el epílogo y en el penal que omitió Rapallini.

