Corrientes: descarriló una formación ferroviaria cargada con piedras

Una formación ferroviaria cargada con 27 vagones con piedras moras proveniente de una cantera ubicada a 10 kilómetros de Curuzú Cuatiá, descarriló este miércoles al mediodía a la altura de calle Monte Caseros en el barrio Santa Rosa de esa ciudad.



Se trata de una unidad de la firma Trenes Argentinos que dirigía hacia la estación de calle Azcuénaga, según detallaron y aseguran que afortunadamente no hubo heridos, pero la formación acabó inclinada.

Por cuestiones de jurisdicción intervino la Comisaría Primera.



Desde la ciudad, aseguraron que el descarrilamiento se dio por el mal estado de las vías producto de la falta de mantenimiento y citaron un par de antecedentes recientes, ocurridos a la altura de las localidades de Juan Pujol y de Mocoretá.