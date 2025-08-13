¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Sociedad Rural de Corrientes corte de transito Elecciones
Legislatura

Corrientes sancionó la Ley de Lectura Fácil para la inclusión de personas con discapacidad

Por El Litoral

Miércoles, 13 de agosto de 2025 a las 18:20

La Cámara de Diputados de Corrientes sancionó la Ley de Lectura Fácil, una iniciativa que busca promover la accesibilidad cognitiva y comunicacional para la inclusión de personas con discapacidad, entre otros grupos vulnerables.

La normativa, autoría del senador Diógenes González, crea el programa “Corrientes Accesible”.

A través de este programa, se implementará un sistema para adaptar textos y contenidos a un lenguaje claro y sencillo. Esto incluye normativa, campañas de educación y comunicación, así como la accesibilidad a portales web.

Además, se ofrecerá capacitación continua a funcionarios para garantizar un trato adecuado y una comprensión plena de la legislación vigente.

Los textos de Lectura Fácil están dirigidos a personas con discapacidad intelectual, extranjeras, con bajo nivel de manejo del español, niños que inician su lectura, y adultos mayores que lo requieran. Se trata de una herramienta clave para la integración plena en la sociedad y el acceso a la información.

Otros proyectos con media sanción

En la misma sesión, la Cámara de Diputados dio media sanción a otros proyectos de ley de gran relevancia que ahora pasan al Senado:

  • Calendario de fechas conmemorativas: Un proyecto que establece un calendario de fechas relacionadas con la temática de la discapacidad.

  • Sistema de pictogramas: Una iniciativa que dispone la colocación de pictogramas para garantizar la accesibilidad cognitiva de personas con discapacidad, a fin de "sintetizar un mensaje que puede señalar o informar traspasando la barrera de las lenguas". Estos pictogramas deberán cumplir con medidas específicas y estar hechos de material resistente.

  • Honorarios de abogados: Un proyecto que regula los honorarios de los abogados y procuradores de la provincia, estableciendo que tienen "carácter alimentario e inembargable" y gozan de preferencia en el cobro.

  • Juzgado en Virasoro: Se aprobó la creación de un Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia en Virasoro, que tendrá competencia en Colonia Liebig y San Carlos.

Asimimo, el cuerpo parlamentario aprobó dos resoluciones: una que solicita al Poder Ejecutivo la designación de un Fiscal Rural y Ambiental en Paso de los Libres, y otra que pide un informe sobre las medidas de prevención de accidentes en rutas provinciales.

