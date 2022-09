La angustia de Virginia Gallardo al hablar del accidente que sufrió su marido

Virginia Gallardo dio un móvil a Intrusos (América) desde la puerta del Sanatorio de la Trinidad de Palermo para contar detalles del accidente automovilístico que sufrió su marido, Martín Rojas, en la ruta 9 a la altura de Marcos Juárez el viernes pasado.

“Soy muy sensible. Hoy es el mejor día, nos asustamos un montón”, aseguró la panelista, entre lágrimas.

En diálogo con Flor de la V, explicó que el viernes recibió un llamado en el que le avisaron que su pareja había chocado. Rápidamente llamó a una productora del ciclo de espectáculos en el que trabaja, Ana Laura Guevara, y a José María Muscari, el director de Sex, para avisarles del episodio. “Armé rápido una valija, a la bebé, y nos fuimos con un amigo de Martín para allá. En una situación como esa, el trabajo pasa al segundo plano”, señaló.

“El accidente ocurre en Marcos Juárez, a 200 km de Rosario. Yo llegaba a las 7 de la tarde, eso no me dejaba de perturbar. En una situación así es importante tener un ser querido. El padre que estaba en Córdoba llegó antes que yo. Fue en el medio de la incertidumbre, el accidente fue grave y el vehículo quedó destruido. Fue por una mala maniobra de una persona que viajaba en camión que se tira a pasar y no lo vio”, manifestó Gallardo.

La panelista reveló que Martín se encuentra muy bien de salud, tras haber sido operado de su brazo para que le colocaran unos clavos. “Él estuvo consciente en todo momento, se dio cuenta de la lesión de su brazo izquierdo, pero estaba muy asustado no quería dormirse. No fue una lesión expuesta, es menos riesgoso... Es un milagro que esté bien”, aseguró.

Además, Virginia aseguró estar “más enamorada que nunca de su bebé (Martina)”, ya que fue una gran compañera que entendió todo, incluso pudo visitarlo en la habitación del sanatorio, donde podría recibir el alta médica este martes en el caso de que su salud siga evolucionando bien.

Por último, la bailarina hizo una importante reflexión: “Es importante tomar conciencia de nuestros derechos pero también de nuestras obligaciones al salir a la calle se vuelve una medida indispensable. Miles de accidentes viales podrían evitarse. Respetar al otro y respetarnos es fundamental, no solo para mantener nuestra propia integridad física sino también para salvar vidas”.

En sus redes sociales, Gallardo fue publicando fotos y mensajes sobre todo lo que ocurrió este fin de semana. “Paso por acá para agradecerles primero, y para traer tranquilidad a los conocidos y a los que quizá sin tener vínculo siempre están ahí, preocupándose, apoyando y brinda una muestra de cariño”, expresó en el comienzo del texto. Y relató: “Ayer recibí una llamada alarmante sobre la salud de mi esposo, al enterarme de su accidente sin mucho detalle. Las imágenes hablan por sí solas: destrucción total del vehículo, por la imprudencia o el descuido de otro conductor”.

Este lunes, publicó unas tiernas fotos con su marido en la habitación del hospital. “Tras despertarse por el beso de su Princesa Multicolor, la miro a los ojos y le dijo : “5 minutos más por favor“. FIN @martorojas. Dale… que pronto nos vamos a casa”, finalizó Virginia.

Infobae