Las angustiantes declaraciones de Zaira Nara tras rumores de infidelidad

Zaira Nara habló angustiada en un móvil con LAM de las versiones de infidelidad de Jakob Von Plessen y dejó en claro que no está separada de su marido.

En plena entrevista, Pía Shaw leyó las declaraciones que la modelo dio en su momento cuanto se hablaba de una tercera en discordia.

“El 19 de mayo Zaira me contestó ‘somos una familia y siempre lo seremos, no me gusta que inventen un perfil de Jakob que no es, jamás lo encontré con nadie’”, contó.

Luego, panelista continuó: “ También me dijo ‘me duele que inventen que yo lo encontré siéndome infiel. Me duele por mí, por él, por la familia, por los amigos, no es real’”.

Entonces, la hermana de Wanda Nara explicó sus dichos. “En ese momento salí a hablar porque de mí estoy acostumbrada a que se hable porque yo estoy expuesta”, dijo.

Al final, aclaró: “Pero cuando salieron a hablar de Jakob sobre una chica que yo conozco un montón, me pareció acorde decirle eso a Pía, porque ya estaba tomando una dimensión, entonces dije frenemos esto”.

Ciudad Magazine