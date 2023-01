Un guardavidas argentino rescató a dos niños en el mar de Río de Janeiro

Un joven argentino fue protagonista en las playas de Río de Janeiro. Se trata de Jon Michael Morgan, guardavidas profesional oriundo de la localidad santafesina de San Javier, quien el miércoles último rescató a un niño de 11 años, que era arrastrado mar adentro. Pero no fue el único episodio que tuvo Morgan en sus vacaciones en las playas de Copacabana, ya que previo a auxiliar al pequeño, rescató también a una niña de 13 años.

“Estaba tomando mates, cuando vi que una señora empezó a gritar por la vida de su hija, porque estaba ahogándose. Si bien la mujer que gritaba hablaba en portugués, te das cuenta que algo estaba pasando porque la gente automáticamente se aparta del lugar”, sostuvo el joven en diálogo con TN.

Y agregó: “Fueron dos emergencias en distintos momentos. La primera fue a las 14 y la segunda una hora después, más o menos. Si bien hay guardavidas en la playa, tienen los puestos cada quinientos metros. Y en la zona de los rescates hay una corriente de retorno, que es donde el mar te tira para adentro, sin que te des cuenta”.

Con respecto al segundo rescate, el joven guardavidas expresó: “La madre se metió a sacarlo, y la sacan dos chicos porque casi se ahoga también, y dudé un poco qué hacer porque estaba a 30 metros y había muchas olas, estaba cansado y no tenía ningún elemento y mi novia me dice: ‘es un nene, anda a sacarlo’. Intenté meterme mar adentro y no sacarlo, porque nos podíamos ahogar los dos. El nene estaba desesperado, sabía flotar y estaba consciente y quería volver a la orilla porque la veía a la madre. Cuando llegué, me abrazó” agregó en diálogo con LT10.

