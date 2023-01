Nueva novela de José Gabriel Ceballos

La trayectoria literaria de nuestro comprovinciano José Gabriel Ceballos tendrá un nuevo impulso con la publicación de una novela hasta ahora inédita. Se trata de “Caso Goulart: daños colaterales”, que pondrá en circulación Ediciones Ciccus de Buenos Aires. Así lo anunció el propio autor en redes sociales.

La obra se basa en la muerte del expresidente del Brasil Juan “Jango” Goulart, ocurrida en una estancia de Mercedes (Corrientes) en diciembre de 1976.

Cabe aclarar, para quienes no lo sepan, que Juan Goulart gobernó en Brasil entre los años 1961 y 1964. Ahijado político de Getulio Vargas, representante del antiguo Partido de los Trabajadores aunque pertenecía a la clase latifundista, fue derrocado por un golpe militar debido al sesgo izquierdista de su gobierno. Se exilió en el Uruguay, donde continuó con sus actividades de productor ganadero. Al promediar los años 70 habría empezado a conspirar con otros líderes políticos brasileños para obligar a los militares de su país a conceder elecciones libres. Por tal motivo habría comprado (se dice que por consejo de Perón) la estancia argentina donde falleció, puesto que su condición de exiliado le impedía desarrollar actividades políticas en territorio uruguayo. Algunos historiadores consideran que murió asesinado, por envenenamiento, y culpan de ello a la Operación Cóndor, aquel plan presuntamente urdido desde EE.UU. para eliminar a líderes de las izquierdas sudamericanas y del que tanto se ha hablado.

Sobre este su nuevo libro, mantuvimos un breve diálogo vía zoom con el autor alvearense. Primeramente nos informó sobre la relación existente entre la obra y la muerte de Goulart. “Esa muerte aparece en el libro como un disparador, como causa de las desdichas de dos personajes irrelevantes de aquel hecho -nos dijo-, un peón de Goulart, uruguayo, deficiente mental, y el médico mercedeño que dio el certificado de defunción. La figura de Goulart sobrevuela toda la novela, pero sólo en función de esas dos historias colaterales, de allí el título.”

—Un título que suena a novela policial...

—Algo de eso tiene. Pero se propone más que una intriga de ese tipo.

—¿El libro toma partido en cuanto a si lo de Goulart fue o no fue un asesinato?

—Hoy nadie puede llevar el asunto hacia una certeza, en ningún sentido, porque todo lo que rodea esa muerte permanece envuelto en una especie de niebla. Ya no es posible avanzar en una investigación que permita una definición, pasó demasiado tiempo. Incluso se hizo una autopsia durante el gobierno de Dilma Rousseff, en el 2014. Casi cuarenta años después, por lógica no se encontró ningún indicio de homicidio.

—En cuanto a esos dos personajes secundarios que adquieren tanto protagonismo, ¿existieron en la realidad?

—Debe quedar en claro que el libro contiene una ficción. Empieza con el hecho real de la muerte de Goulart, pero está escrito como ficción, al margen de las coincidencias que puedan surgir con la realidad, como suele decirse.

No es la primera vez que Ceballos utiliza un hecho histórico de tales características, es decir, cargado de enigmas, para especular ficcionalmente en su escritura. “Vispera negra”, quizá su novela más conocida, se refiere a la lucha entablada entre el caudillo correntino Juan Ramón Vidal y el médico Miguel Sussini por la inauguración del leprosario de El Cerrito en el Chaco, lucha de la cual los historiadores dijeron poco y nada. “En la resaca” tiene como eje la cuestión de los desaparecidos de la última dictadura argentina. A propósito de esto, le preguntamos por la presencia de dicha dictadura en la nueva obra.

—Desde luego, el clima de la dictadura argentina impregna toda la historia –contestó el autor–. Hay que tener en cuenta que la muerte de Goulart ocurrió menos de un año después del ascenso de Videla al poder, y que gran parte de los episodios posteriores del libro tienen el mismo marco histórico.

Tampoco es la primera vez que Ceballos sitúa un argumento en tierra fronteriza. La trama de su primera novela, “Ivo el Emperador” (por él considerada una “nouvelle”, reeditada el año pasado y que ya está traducida al portugués para ser publicada en Brasil) transcurre entre las ciudades de Uruguayana y Paso de los Libres. Cuando le señalamos tal detalle, el escritor nos comentó que tiene otras dos novelas cuyo escenario es una frontera, ambas inéditas.

—Eso confirma que tu relación con la frontera es muy fuerte.

—Pero no solamente por haber nacido y vivir en la frontera con el Brasil. Toda frontera donde se hablen dos idiomas diferentes constituye un yacimiento riquísimo de historias y personajes. Idiomas distintos equivalen a culturas bien distintas, dos maneras diferentes de mirar el mundo, y eso, al cruzarse las idiosincracias nacionales, produce un imaginario colectivo muy potente. Por eso también me atrae lo fronterizo.

“Caso Goulart: daños colaterales” rompe con una tendencia que había adquirido la publicación de la producción de Ceballos en los últimos años: su edición a través de editoriales del interior del país, después de haber circulado durante un considerable período con sellos extranjeros, especialmente de España. Moglia de Corrientes, Contexto de Resistencia y Palabrava de Santa Fe fueron las editoriales con que salieron a la luz sus libros más recientes. Según nuestro entrevistado, esto es puramente circunstancial. “Sigo sin frecuentar las vidrieras porteñas y viviendo en Alvear, muy lejos de ellas –nos comentó–. No tengo agente literario, no escribo para el mercado. Que Ciccus se haya interesado por este texto sólo se debe a la generosidad de un amigo, Adolfo Colombres, que me presentó y me recomendó a la editorial”.

La novela estaría en librerías desde comienzos de febrero.