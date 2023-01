Lautaro Midón avanzó a los cuartos de final del Challenger de Tigre I

La carrera del tenista correntino Lautaro Midón dio otro salto ayer. Con 18 años avanzó a los cuartos de final de un torneo Challenger. El logro se produjo en las instalaciones del Club Náutico Hacoaj, sede del certamen denominado Tigre 1. En los octavos de final derrotó a su compatriota Hernán Casanova por un doble 6-3 en poco menos de una hora y media de juego.

Para el jugador formado en el Club San Martín es la quinta ocasión que participa de este tipo de certámenes y nunca antes había logrado posicionarse entre los mejores ocho de un certamen.

El correntino que actualmente ocupa el puesto N° 910 del ranking mundial, la victoria de ayer le permitirá avanzar varios lugares en el escalafón internacional.

Su próximo rival será el italiano Alessandro Giannessi (32 años, 262°), quinto preclasificado de la competencia que se desarrolla en canchas de superficie de polvo de ladrillo y reparte 40 dólares en premios. El partido tendrá lugar no antes de las 13 en la cancha principal Diego Schwartzman.

Espina

Tras disputar la hora y 26 minutos de juego, Lautaro Midón comentó sus sensaciones por la victoria. “Estoy muy contento de estar en los cuartos de final por primera vez en toda mi carrera. Estuve muy cerca de lograrlo en Corrientes, tuve un match point, pero no se me dio. Me quedó una espina ahí”, reconoció el tenista y agregó: “Por suerte estoy en cuartos. Jugué muy bien el partido. Lo planteamos bien, así que gracias al equipo también”, comentó el joven capitalino.

Casanova y Midón se enfrentaron ayer por primera vez en el circuito. A pesar de los 10 años de diferencia que se llevan, brindaron un buen espectáculo. “Jugamos un lindo partido. Fue muy peleado a pesar de que terminó 6-3 y 6-3. En los momentos más importantes jugué mejor. Él creo que se apuró un poco. Además mentalmente también jugué muy bien”, admitió el correntino.

Monzón busca las semis

El tenista correntino Ignacio Monzón cumplirá hoy con una nueva presentación en el cuadro principal de dobles del Challenger de Tigre I. En compañía de Leonardo Aboian se medirán con los brasileños Pedro Boscardin Dias y Thiago Seyboth Wild en busca del pase a las semifinales del certamen.

El resto

El Challenger de Tigre I tuvo una gran jornada ayer. Otros cinco argentinos pasaron a los cuartos de final.

El primero en hacerse con el boleto a cuartos fue Juan Manuel Cerúndolo. El máximo preclasificado revirtió un partido complejo para eliminar al brasileño Thiago Seyboth Wild por 3-6, 6-1 y 6-4 en lo que fue un duelo de campeones ATP.

Por su parte, el local Guido Andreozzi tuvo un partido similar ante el neerlandés Jesper De Jong y lo venció por 2-6, 6-4 y 6-4. Ambos ganadores se verán las caras hoy para definir a un argentino en la semifinal. Será el segundo enfrentamiento entre ambos.

El otro cruce 100 % argentino de cuartos lo protagonizarán Gonzalo Villanueva y Valerio Aboian. Villanueva le ganó con comodidad al suizo Remy Bertola por 6-2 y 6-3.

Aboian, en cambio, tuvo que batallar 2 horas 27 minutos ante Alex Barrena. Con la victoria, el zurdo de 20 años, logró meterse entre los 8 mejores de un Challenger por primera vez en su carrera.

La jornada de singles la cerró Juan Ignacio Londero con una contundente victoria ante el brasileño Daniel Dutra Da Silva por 6-2 y 6-4.